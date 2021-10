Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin dépasse le million de ventes

Image : @monsterhunter

Comme son prédécesseur, l’excellent RPG Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ne se rapproche pas particulièrement des ventes de sa série principale contemporaine, mais Capcom a néanmoins offert un support DLC post-lancement décent et a signalé des ventes positives.

Dans la présentation du rapport financier du deuxième trimestre de Capcom, Capcom déclare que Stories 2 « dépasse 1,3 million d’unités », ce qui signifie généralement le nombre expédié aux magasins combiné aux ventes de téléchargements. Il a été publié à la fois sur Switch et sur PC (les plates-formes ne sont pas ventilées dans le rapport), et c’est un nombre décent pour le spin-off.

Pour ce qui est de Monster Hunter Rise, Capcom a annoncé début octobre qu’il avait dépassé les 7,5 millions de ventes, et il n’y a pas de chiffre mis à jour à partir de cela.

Signe de l’incroyable croissance de la popularité de Monster Hunter, Capcom a publié des chiffres de « franchise » qui montrent qu’il s’agit de la 2e IP de jeu la plus réussie de l’entreprise, derrière Resident Evil.

Série Resident Evil : 120 millions d’unités Série Monster Hunter : 78 millions d’unités Série Street Fighter : 47 millions d’unités Série Mega Man : 37 millions d’unités Série Devil May Cry : 24 millions d’unités Série Dead Rising : 14 millions d’unités

En termes de résultats plus larges, Capcom est actuellement sur la bonne voie dans sa quête pour atteindre neuf années consécutives de croissance du bénéfice d’exploitation et son « bénéfice le plus élevé de l’histoire de l’entreprise ».

Des temps heureux pour Capcom alors, et c’est certainement le bon moment pour être un fan de Monster Hunter.