Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin – La mise à jour du titre n°3 arrive le 2 septembre

Le plus convivial et le plus accessible Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin reçoit une autre mise à jour de contenu gratuite.

Quelques semaines seulement après l’arrivée de la deuxième mise à jour, Capcom a annoncé que la troisième mise à jour gratuite du titre arriverait plus tard cette semaine, le 2 septembre. Il comprendra trois nouveaux Monsties et de toutes nouvelles quêtes. Puis le 16 septembre, encore plus de quêtes seront ajoutées !

#MHStories2 La mise à jour 3 arrive le 2 septembre ! Éliminez vos ennemis avec de nouveaux monstres effrayants :

Âme voyant Mizutsune

🏔️ Gammoth du givre ancien

Oroshi Kirin pic.twitter.com/JAY1Koibqj – Monster Hunter (@monsterhunter) 31 août 2021

Comme on peut le voir sur la feuille de route ci-dessous, la mise à jour plus tard en septembre ajoutera le Dreadking Rathalos et le Molten Tigrex. Et puis en octobre, Silver Rathalos et Gold Rathian arriveront.

Image : Capcom

Allez-vous consulter cette nouvelle mise à jour pour Monster Hunter Stories 2 ? Dites-nous dans les commentaires.