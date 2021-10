Monster Hunter World atteint 20 millions d’exemplaires expédiés

Monster Hunter World de 2018 s’est écoulé à plus de 20 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

Dans un communiqué aux investisseurs, l’éditeur japonais Capcom a réaffirmé qu’il s’agissait d’un chiffre record pour la société et qu’il s’agissait de son titre le plus vendu de tous les temps. Il s’agit d’un jalon que Monster Hunter World a franchi lorsqu’il a dépassé les 12 millions d’exemplaires à la fin de 2018.

La firme affirme que le succès du titre est dû à sa sortie mondiale simultanée, ainsi qu’aux bundles avec l’extension Iceborne.

Monster Hunter World a fait ses débuts sur PS4 et Xbox One en janvier 2018 avant de se lancer sur PC en août suivant. Fin mars 2019, le titre avait décalé 12,4 millions d’exemplaires au total, dont 4,5 millions sur PC. Le jeu a atteint 13 millions d’unités en juin 2019.

Apparemment, PC était la deuxième plus grande plate-forme de Monster Hunter World en mars 2019, vraisemblablement pris en sandwich entre la PS4 en haut et la Xbox One en bas.

Monster Hunter World compte deux fois plus de ventes que le deuxième plus grand vendeur de Capcom, Resident Evil 7, qui a été lancé en 2017 et a récemment atteint 10 millions d’unités expédiées.

