« Monster »: le single de Steppenwolf les emmène dans les années 1970

Comme Steppenwolf approchaient de la fin de leur deuxième année en tant que rockers de Los Angeles de renommée nationale et internationale, ils faisaient leurs adieux aux années 1960 avec un quatrième album studio et un nouveau single dans les charts. Il s’est avéré que leurs jours de singles dans le Top 10 américain étaient déjà derrière eux, mais le Monster LP leur apporterait toujours un autre disque d’or et, le 27 décembre 1969, une nouvelle entrée dans le Hot 100.

L’album, produit comme tous ses prédécesseurs par Gabriel Mekler, né en Palestine et basé à Los Angeles, était de nature plus politique que l’œuvre précédente de Steppenwolf. Cela n’a pas toujours été du goût des critiques contemporains, mais le groupe avait suffisamment de confiance pour s’en tenir à leurs armes, sur des chansons du leader John Kay, du batteur Jerry Edmonton, de Mekler et d’autres. Considéré par certains comme une sortie en filigrane, Monster était une tentative claire du groupe de faire de nouvelles incursions sur le marché de la radio FM, ayant conquis la radio pop avec leurs premiers singles à succès.

« Move Over » de Kay et Mekler est sorti en single avant l’album à l’été 1969 et a atteint la 31e place des charts américains. Le LP a suivi en novembre, faisant ses débuts au n ° 188. Il a fait des progrès lents au début, mais à la semaine de Noël, il se situait plutôt au n ° 18, en tant que version modifiée de son piste d’ouverture ambitieuse arrivé seul.

« Monster/Suicide/America » ​​de neuf minutes, socialement conscient et épisodique, a été réduit en single et nommé simplement « Monster », entrant dans le Hot 100 au n ° 71. Il a passé une semaine dans le Top 40 à la 39e place début février. En mars, l’album Monster était disque d’or aux États-Unis ; il s’est avéré être le dernier à être réalisé par la formation originale de Steppenwolf, avant l’arrivée du bassiste George Biondo, qui a fait ses débuts sur le set Steppenwolf 7 à la fin des années 1970.

