Monster Magnet abandonne la vidéo lyrique pour la couverture des restes de table “ Motorcycle (Straight To Hell) ”

Quand les icônes du rock psychédélique AIMANT MONSTRE est descendu de l’avion aux États-Unis après leur “Powertrip” tournée d’Europe en février 2020, ils se sont déjà rendu compte qu’ils avaient esquivé une balle. Les membres du groupe étaient tous en bonne santé, bien qu’ils aient passé la dernière semaine de l’excursion d’un mois à jouer à l’étranger, et à ce moment-là, beaucoup de ces pays étaient totalement bloqués. La deuxième partie de cette tournée, l’Amérique du Nord, devait commencer trois semaines plus tard, mais le reste appartient à l’histoire… pas de musique live, nulle part. Alors, qu’est-ce qu’un groupe qui tourne régulièrement depuis 30 ans a à voir avec ce nouveau temps d’arrêt?

Frontman Dave Wyndorf raconte l’histoire inspirée ci-dessous, mais sans plus tarder – Registres de Napalm est heureux de présenter le prochain chapitre de AIMANT MONSTREplongée profonde dans le terrier du lapin, “Une meilleure dystopie” (sortie le 21 mai 2021): une collection délicieusement (et psychotiquement) organisée de proto-métal des années 60 et 70 et d’obscurités psychologiques de la fin de l’époque couvertes par les légendes lourdes du New Jersey elles-mêmes.

Alors que l’album marque une nouvelle frontière pour AIMANT MONSTRE comme leur premier album couvre, ce n’est pas votre ensemble typique de normes publiées pour passer le temps. “Une meilleure dystopie” voit le groupe rendre hommage à certaines de leurs chansons préférées de tous les temps, tout en réfléchissant à la paranoïa, à la dystopie et à la révolution des deux de temps en temps.

Les fans peuvent découvrir un autre goût de “Une meilleure dystopie” via une vidéo lyrique pour AIMANT MONSTREcouverture de classique DÉCHETS DE TABLE Piste “Moto (directement en enfer)”.

Wyndorf dit: “Je suis ravi de libérer notre version de ‘Moto (droit en enfer)’. DÉCHETS DE TABLE sont un groupe vraiment génial et prouvent encore et encore que le garage punk fury vit! “

Wyndorf dit à propos de la naissance de “Une meilleure dystopie”: «Nous avons tous convenu que nous serions ennuyés de nos esprits dans un mois après le verrouillage. AIMANT MONSTRE aime la route. C’est un style de vie. Alors, j’ai examiné nos options. Plutôt que de faire la mendicité sur Internet, les masques de colportage et Zoom– des séances d’entraînement au rock pour des dollars, j’ai suggéré d’enregistrer un «record de bunker». Une affaire de bricolage totale (groupe uniquement) enregistrée et mixée en Bob Pantellaest petit mais puissant Studios Freak Shop/ espace de répétition ici même dans le New Jersey. Mais quoi enregistrer?

“Je n’avais pas vraiment envie d’écrire, mais travailler sur quoi que ce soit était mieux que de regarder les nouvelles alors que les hôpitaux se remplissaient, les gens mouraient et la politique américaine devenait folle de chauve-souris. Le monde a hurlé” Dystopia! Apocalypse! Revolution! ” J’avais entendu ces mots avant, et ils me rappelaient mon enfance à la fin des années 60 / début des années 70… et la musique… et une courte liste de lecture de chansons (juste une parmi tant d’autres) que j’avais emporté avec moi quel que soit mon appareil à écouter avant les spectacles. Bien sûr, ces morceaux ont aussi été dans ma tête pendant plus ou moins toute ma vie. Ce n’étaient pas les succès populaires de l’époque. C’était comme une liste de lecture de la quatrième dimension… des morceaux étranges d’obscurité musicale, principalement tirée de cette période peu glorieuse et effrayante de “ zone crépusculaire ” qui a précédé le rock d’arène, le heavy metal, le reggae et le disco. Un no man’s land de hard rock qui avait encore des restes de psychédélisme et de punk de garage mais qui en avait abandonné notion de «flower power» ou de plaisir dans la frat house. Et bien sûr, ils ont basculé.

“Ouais, ces chansons étaient tout.”

Wyndorf est au sommet de sa forme sur “Une meilleure dystopie”, livrant chaque lyrique dans son propre style inimitable, et des musiciens Phil Caivano, Bob Pantella, Garrett Sweeney et Alec Morton posséder le son – vintage et old school, dense et lourd, avec des leads fuzz brûlants et des basses et des tambours percutants, le tout joué dans un style habile qui a presque été perdu dans la musique moderne. L’album s’ouvre avec “La mine de diamant”, comme Dave Wyndorf récite un monologue classique par Dave Diamond, un DJ radio américain dont les programmes de la fin des années 60 et du début des années 70 ont contribué à populariser de nombreux groupes de rock psychédélique et acide. À ce stade, le vrai voyage commence, alors que les accords d’ouverture du HAWKWIND classique “Né pour aller” préparez-vous pour le lancement. Des pistes comme hors concours “M. Destroyer” (POO-BAH) suscitent des visions d’une révolution anormale inédite – ou peut-être des dinosaures se battant sur une planète en feu à la fin des temps – créant un mélange parfait de hard rock et de psychédélisme. Fébrile “Moto (directement en enfer)” (DÉCHETS DE TABLE) est une pure fureur punk de la tradition old-school, évoquant un croisement entre Iggy Pop et MOTÖRHEAD comme Wyndorf gémit “Je vais le conduire directement à l’ENFER!” Tombant encore plus loin dans le terrier du lapin hallucinant, AIMANT offre leur interprétation étonnante et tourbillonnante du classique du hard rock souvent négligé “Apprendre à mourir” (POUSSIÈRE) et une version magistrale du STOOGES-meets-goth épique “Enfer d’or massif” (LES SCIENTIFIQUES). L’album se termine par une reprise nucléaire bonus de MORGENde “Bienvenue dans le vide”, vous invitant à redémarrer le trajet encore et encore.

Wyndorf conclut: “Les grands groupes dont nous interprétons avec amour la musique ici étaient (et certains sont encore) marginaux, sous-estimés et à notre avis, vraiment, vraiment cool. Je pense que c’est une raison suffisante pour nous de faire cet album. De plus, “ Une meilleure dystopie ” est une collection de chansons qui, je pense, reflètent (sciemment ou non) une époque paranoïaque de l’histoire, mais aussi détournent cette même paranoïa en la possédant, pleinement. Et bien sûr, il ROCKS. “

“Une meilleure dystopie” liste des pistes:

01. La mine de diamant



02. Né pour aller



03. Épitaphe pour une tête



04. Enfer en or massif



05. Soyez prévenu



06. M. Destroyer



07. Quand le loup est assis



08. Décès



09. Situation



dix. C’est la poubelle



11. Moto (directement en enfer)



12. Apprendre à mourir



13. Bienvenue dans le vide (titre bonus)

AIMANT MONSTRE est:

Dave Wyndorf – Voix, Guitare



Phil Caivano – Guitare



Garret Sweeny – Guitare



Alec Morton – Basse



Bob Pantella – Tambours

Crédit photo: Photo de Gonzales / Per-Otto Oppi / Alay Live News