Monster Rancher 1 & 2 DX regroupe les deux jeux sur Switch, et il est lancé cette année

Koei Tecmo a annoncé que la série Monster Rancher fait enfin son retour dans l’ouest avec le lancement de Monster Rancher 1 & 2 DX, une version de compilation qui se dirige vers Switch.

Comme vous l’avez probablement deviné, la nouvelle version comprend à la fois Éleveur de monstres 1 (1997) et Éleveur de monstres 2 (1999), le tout en conjonction avec le 25e anniversaire de la série. La dernière fois que nous avons eu droit à un jeu Monster Rancher en occident, c’était lorsque Monster Rancher DS a été lancé pour – vous l’aurez deviné – Nintendo DS en 2010. Même alors, il n’est arrivé qu’en Amérique du Nord, sautant complètement l’Europe.

“Pour célébrer le 25e anniversaire de la série magique, Monster Rancher 1 & 2 DX apporte les jeux de simulation très populaires au matériel moderne où les joueurs élèvent leurs propres monstres et les entraînent à affronter d’autres créatures excentriques lors de combats et de tournois. Avec des centaines de différents types de monstres, chacun avec ses propres compétences et capacités, chaque éleveur pourra élever et entraîner des monstres qui correspondent parfaitement à sa personnalité et à son style de jeu.”

Cette nouvelle version spéciale arrivera le 9 décembre 2021 – si vous ne l’avez pas déjà regardé, assurez-vous de regarder la vidéo ci-dessus qui comprend un message de Kazumi Fujita, producteur exécutif de la série.

Lorsque le pack sera lancé sur Switch plus tard cette année, vous pouvez vous attendre à trouver des fonctionnalités qui n’étaient jamais présentes dans les versions occidentales d’origine des jeux, telles que des emplacements de sauvegarde supplémentaires, des emplacements Freeze, des emplacements Monster Hall of Fame, une fonction mémo et un mode haute vitesse pour jouer à travers le jeu à un rythme plus rapide.

Avez-vous de bons souvenirs de la série Monster Rancher ? Allez-vous consulter cette version de compilation ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.