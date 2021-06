Monstres et hommes se terminant expliqués: comment cela commence la conversation

Trois hommes très différents avec le même problème

Dennis, Zyrick et Manny sont unis à bien des égards. Ils travaillent ou vivent dans le même quartier de Bed-Stuy, ils rencontrent tous les mêmes deux flics, et ils ont tous un lien avec la fusillade de Darius Larson. Ils sont également tous liés en étant de jeunes hommes de couleur qui sont, à un moment donné, ciblés par la police.

Monsters and Men s’ouvre sur Dennis qui est arrêté alors qu’il conduisait. Il dit plus tard à son partenaire qu’il a déjà été arrêté six fois et que ce n’est qu’en juin. Être flic ne protège pas Dennis d’être ciblé à cause de la couleur de sa peau. Tout au long du film, Zyrick est un modèle pour la communauté, calme, évite les ennuis et a un bel avenir en raison de sa carrière de baseball, mais il est toujours arrêté et fouillé par la police, car à la fin de la journée, ils ne ne voient pas ses distinctions, ils voient sa couleur de peau.