Mont, pupille de Lampard et fixe de Tuchel

08/04/2021 à 17:42 CEST

Arnau Montserrat

Presque 200 millions de livres Abramovich a été laissé dans le dernier marché d’été sur des joueurs, entre autres, tels que Timo Werner et Kai Havertz. Les deux, contre Porto, ont été échangés en seconde période avec une très mauvaise performance. Quelques balles touchées, une tête de l’ancien Leipzig et rien d’autre. Cela commence à être inquiétant. Finalement, un gamin de la carrière «bleue» a sorti les châtaignes du feu. Quand ils ont brûlé le plus.

Mason Mount est une découverte d’un Frank Lampard qui a sans aucun doute fait beaucoup de choses mal … mais d’autres très, très bien. Mount est l’exemple parfait. Son œil droit est aussi celui d’un Thomas Tuchel. Il a en milieu de terrain anglais le phare d’une équipe qui, mardi, aurait pu parfaitement perdre contre Porto. Mais il a fini par gagner 0-2.

Première dans Champions

Mount a été chargé de sauver un navire qui semblait couler. Lorsque les dragons se sont le plus serrés, un génie de Mason a remis la cravate sur la bonne voie. Un contrôle avec une torsion sur lui-même à la portée de quelques-uns dans le monde. La dernière définition était son premier but en Ligue des champions. Ni Werner ni Havertz. Plus de carrière et moins de portefeuille.