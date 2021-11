Monta un arcade en casa con esta consola retro a precio mínimo

Las ofertas del Black Friday de Amazon siguen en plena ebullición. Ya hemos visto auténticos ofertón en una celebración que se ha adelantado más que ningún otro año. En esta ocasión hemos puesto nuestra mirada sobre una de las mejores consolas retro, como es la Boîte de Pandore 3D, que cuenta con más de 6.500 juegos todas las consolas y arcades más míticos de la historia. La buena noticia es que podemos comprarla a su precio más bajo hasta la fecha.

La época de los salones arcade pasó a mejor vida. Los más Veteranos del lugar recodarán bajar a la calle con alguna moneda de “cinco duros” y quedar con los amigos para jugar al Street Fighter, Double Dragon, Pac-Man, Tetris y otros tantos y tantos juegazos que marcaron generaciones enteras de chavales. La magia de los emuladores nos permite tener todos esos juegos en nuestra casa y sin gas un euro. Sin embargo, si no tenemos espacio para poner un arcade de verdad, esta consola Pandora Box es la experiencia más cercana a un arcade que podemos tener.

Todos los juegos míticos en una consola

Esta consola Pandora Box 3D cuenta con plus de 6.500 juegos, incluyendo los mejores de Neogeo, Capcom CPS1, CPS2, CPS3, Sega, Taito, Konami, Sega beaucoup plus. La facilidad de esta consola es extrema, ya que solo tendremos que conectarla a la corriente y al puerto HDMI de nuestra televisión para comezar a disfrutar. Tiene una sencilla interfaz para facilitar la selección y tendremos la opción de busqueda por texto que nos localizará aquel juego recordado del gran listado available. También hay función de favoritos donde se guardarán todos los juegos más jugados y función de guardado de partida.

Algo a tener en cuenta es que es compatible avec les téléviseurs 4K gracias a su nueva controladora gráfica y cuenta con altavoces integrados para regular el control del volumen sin necesidad de disponer de altavoces, en el caso de que lo conectemos a un viejo monitor. Este modelo integra una CPU plus avancé que proporciona una experiencia de juego fiel tal como fue desarrollado originalmente, y capacita el sistema para la compatibilidad de juegos 3D más avanzados como Tekken 6. Dentro del menú de opciones, tendremos la opción de escoger diferentes perfiles, HQ perfect para aquellos más puristas que precisen de una calidad de imagen fiel a como fue desarrollado originalmente el juego.

A su precio más bajo por el Black Friday

La Pandora box 3D de Unicview tiene un precio habituel que roza los 150 euros. Péché embargo, podremos comprarla ahora mismo por 111,74 euros, gracias a la oferta del Black Friday que tiene ahora mismo en Amazon. Esto supone una rebaja de casi 40 euros sobre ese precio original o lo que es lo mismo, un 25% de descuento. Por supuesto, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío y además, pueden elegir el pago a plazos como método de pago. Si es aprobado, esta consola retro puede pagarse en cuatro cuotas de 27,94 euros al mes. Lo que único que no sabemos es por cuánto tiempo estará disponible la oferta, por lo que no es de extrañar que pronto vuelva a su precio normal.