Montage à pression sur RB Leipzig Boss Jesse Marsch

Le patron du RB Leipzig, Jesse Marsch, subit une pression croissante suite à une mauvaise forme de la Bundesliga.

Marsch, international américain à l’époque, a pris la direction du RB Leipzig cet été après le départ de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich.

Fabrizio Romano rapporte que le travail de l’entraîneur-chef est en danger après trois défaites consécutives en championnat.

La pression monte sur le patron du RB Leipzig, Jesse Marsch

Le patron du RB Leipzig, Jesse Marsch, passe du temps avec une organisation menacée

Marsch a longtemps travaillé avec les équipes Red Bull – New York, Leipzig et Salzbourg. Après avoir été en charge des Red Bulls de New York en Major League Soccer entre 2015 et 2018, il a ensuite déménagé en Europe pour assister le nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, au RB Leipzig. En 2019, il a pris la tête du Red Bull Salzbourg, remportant la Bundesliga autrichienne à deux reprises

Tout au long de ses années de travail sous la propriété, il avait suffisamment impressionné pour être considéré comme l’homme idéal pour remplacer Julian Nagelsmann, un entraîneur qui prospère désormais au sommet de la Bundesliga avec le Bayern Munich.

Malgré un manque d’argenterie remportée par Nagelsmann, son potentiel considérable en tant qu’entraîneur laissait de gros souliers à combler.

Marsch n’est actuellement pas à la hauteur des attentes.

Le directeur du football Oliver Mintzlaff n’est pas impressionné

Après la défaite 2-1 du RB Leipzig contre l’Union Berlin, le responsable du football du club, Oliver Mintzlaff, a été honnête en disant à DAZN (via Derek Rae) : « C’était une performance terrible, vraiment médiocre. C’est maintenant ce que nous attendions. Nous sommes venus ici pour rattraper certaines choses qui se sont produites. Nous avons livré une performance catastrophique et donc je suis déçu.

« L’équipe est responsable. Ce n’est pas seulement une discussion sur l’entraîneur, c’est aussi sur l’équipe. Nous ne laissons personne s’en tirer. Nous sommes tous RB Leipzig.

«Nous avons une équipe formidable qui appartient aux trois ou quatre meilleurs de la ligue. Nous devons maintenant réfléchir exactement à ce que nous voulons faire. Nous ne resterons pas assis jusqu’à Noël à ne rien faire. C’était un jeu horrible.

« Pour l’instant, nous allons respirer profondément, passer une nuit de sommeil et ensuite nous y réfléchirons avec le coach. »

Leipzig occupe huit places en Bundesliga avec le même nombre de points – cinq – entre eux et les places de la Ligue des champions et le créneau des éliminatoires de relégation.

