Montagnes russes de l’or et de l’argent après la publication du plus important rapport sur l’indice des prix à la consommation (inflation), jamais enregistré 10z viral

À première vue, il n’y a pas eu autant d’inflation des prix en juillet qu’en juin, mais il y en a quand même beaucoup !

(par Half Dollar) J’ai acheté quelques courses en personne hier, et wow, c’est vraiment incroyable à quel point les prix augmentent rapidement.

Je pense qu’hier, les augmentations des prix alimentaires m’ont finalement frappé avec un bon coup de poing.

Les augmentations de prix sont également à peu près générales, des produits frais à la viande surgelée en passant par tous ces trucs de garde-manger, et le résultat est le suivant : si Joe Déplorable ne peut pas trouver comment générer des revenus supplémentaires très bientôt, il devra prendre des mesures drastiques.

Et je ne parle pas de l’action drastique que le département américain du Trésor prend en raison du soi-disant «plafond de la dette».

Je parle d’actions réelles en raison de problèmes du monde réel.

Bien sûr, Joe Déplorable n’est pas Welfare Queen qui obtient toutes sortes de bosses à l’attribution mensuelle de bons d’alimentation, il n’est pas non plus Fat-N-Happy Government “Worker”, surpayé et surperçu au-delà du point de l’absurde, il n’est pas non plus Smash-N -Grab Champion, pas inquiet des ramifications de se faire prendre en train de glisser un tube de bœuf haché le long de la jambe de son pantalon, alors oui, c’est à peu près BOHICA pour le budget alimentaire mensuel de Joe.

Une autre chose qui m’a frappé, ce sont les interruptions continues de la chaîne d’approvisionnement.

Est-ce que quelqu’un se souvient avoir dit que c’était temporaire aussi ?

Je veux dire, je suppose que dix-huit mois de perturbation sont temporaires, mais c’est dix-huit mois et ça compte, pas dix-huit mois et c’est fait.

Bien sûr, les propagandistes MSM l’enduisent de sucre, et ils veulent que les masses ayant subi un lavage de cerveau croient que les perturbations ne concernent que les « paquets de ketchup », ou les « sacs à emporter pour la restauration », ou sur un autre article trivial qui est plus un dérangement plutôt qu’une perturbation réelle, mais ce n’est pas ce que je continue de voir, ni ce que j’ai vu hier dans mes simples observations de terrain.

Autrement dit, il n’y avait pratiquement pas d’huile de cuisson sur les étagères, à peine de sucre, à peine de café, et ces choses sont les éléments de base de presque toutes les cuisines américaines.

Et de penser : nous avons de la chance ici, car nous avons le dollar.

Cette chance est sur le point de s’épuiser, cependant.

Cela dit, l’indice des prix à la consommation, le principal rapport mensuel d’inflation du gouvernement américain, publié par le Bureau of Labor Statistics, vient d’être publié pour le mois de juillet.

Si vous croyez les chiffres, ce que je ne crois pas, les prix ont augmenté de 0,5% sur le mois et de 5,4% sur l’année.

Voici un aperçu rapide des dernières « données » :

Je ne sais pas pour vous, mais je paie maintenant 49,99 % de plus pour mes chips tortilla préférées, qui coûtaient auparavant 0,92 $ mais coûtent maintenant 1,38 $.

J’aime la marque de chips tortilla « Great Value », pas seulement parce qu’elles sont moins chères, mais j’aime en fait le goût, le croquant et le fait qu’elles ne sont pas aussi cassées dans le sac que les trucs de marque, parce que s’il y a une chose que je déteste plus que la plupart des choses dans la vie, ce sont les chips cassées, mais remarquez le problème avec l’augmentation des prix : les aliments génériques hors marque sont les moins chers, mais même les produits hors marque connaissent d’énormes augmentations de prix, avec le fait est que si l’on ressent la piqûre de l’inflation, on peut « rétrograder » vers les produits hors marque, mais que se passe-t-il si l’on achète déjà les produits hors marque ?

Aïe !

Maintenant, pour souligner la simple absurdité, les mensonges, vraiment, des rapports d’inflation du gouvernement (ou de la Fed), prenons une catégorie spécifique du rapport d’aujourd’hui : les nouveaux véhicules.

Selon le BLS, les prix des véhicules neufs ont augmenté de 1,5% sur le mois et de 6,4% sur l’année.

C’est quoi le problème avec ça ?

La fumée et les miroirs sont le problème, bien sûr, ce qui conduit au fait que le gouvernement fédéral obtient toujours son gâteau et qu’il le mange toujours, ou comme on dit.

Montré facilement ici en utilisant les données de la base de données de la Fed de St. Louis, si l’on en croit les statistiques d’inflation, que, évidemment, la Fed et le gouvernement fédéral sous-estiment à titre de politique officielle et officieuse, pendant près de vingt-cinq ans, à partir de 1997 à 2020, le prix des véhicules neufs était essentiellement stable :

