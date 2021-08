Montaña : « C’est une énorme satisfaction qui met en appétit »

Les Colombiens ont fait leurs adieux aux 50 kilomètres de marche, le dernier a eu lieu à Tokyo 2020. José Leonardo Montaña a été le meilleur de l’équipe en arrivant en 11ème position à 3h42 du Polonais Dawid Tomala qui a remporté l’or.

A la fin, le marcheur colombien, Il a parlé des sentiments de l’épreuve et a souligné que le fait de l’avoir contestée leur a donné un « appétit pour aller plus loin ». Montaña a affirmé que Paris 2024 serait la prochaine cible. Enfin, il a remercié ses coéquipiers pour leur travail, avec qui il a pris la compétition sereinement.

Tester les sensations : “La vérité était un test difficile, nous sommes sortis très intelligents, calmes et avons géré le test parce que nous voulions pouvoir très bien terminer. Cette épreuve devient très difficile au final et on a voulu clôturer car c’est là que se fait la différence. Le travail d’équipe est bon. Diego, Jorge et moi avons tourné en un. Nous savons qu’il y a encore du chemin à parcourir, que nous commençons à construire des étapes fermes dans ce test. »

Comment a vécu la compétition : « Les 10 premiers kilomètres, nous savions que nous devions être très calmes, beaucoup sont allés de l’avant. Le test allait être défini dans la partie finale. Dans les derniers kilomètres on gère le même rythme des pointeursSeulement ils avaient une distance de 2 km de nous. Plusieurs n’ont pas fini le test, nous en avons passé beaucoup, mais au final il nous manquait trois places pour le diplôme. On sait qu’on va bien, Paris est déjà proche et notre objectif c’est ça.”

Travail en équipe: “Nous savions que si nous travaillions en équipe, tout serait plus facile. Nous étions tous les trois dans le top 20. Nous avons essayé de ne laisser aucun d’entre eux rester. Nous sommes une famille.”

Coupe du monde par équipes: “C’est un de nos objectifs, nous savons que si nous arrivons forts nous pouvons rêver d’une médaille. Nous devons continuer à travailler sereinement.”

Dites adieu aux 50 km de marche : “C’est très bien, j’avais une dette énorme avec ce test qui est très complexe, qui m’a fasciné dès la première fois que je l’ai fait. Je voulais le finir de la meilleure des manières. C’est une énorme satisfaction qui nous met en appétit pour y aller pour plus.”

Message aux Colombiens: “Nous croyons en nous, que nous pouvons. Nous sommes plus de bonnes personnes qui avancent, c’est parfois difficile car le pays est dans des situations complexes, mais si nous pensons à la Colombie comme à une équipe, nous pouvons avancer.”