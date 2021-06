Montañesa réalise un match nul contre Sants (1-1)

in

13/06/2021 à 21:59 CEST

le Sants et le montagne ils en ont attaché un dans le Football Camp de l’Énergie lors de leur dernier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. le Sants Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre CF Pobla de Mafumet à la maison (1-2) et l’autre avant Santfeliuenc dans son fief (2-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le montagne a récolté une égalité à un contre le Figueres, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en troisième position, tandis que la montagne il est resté à la dixième place à l’issue du duel.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde mi-temps a commencé face à face pour lui Sants, qui a créé sa lumière avec un objectif de Vila à 51 minutes. Mais plus tard le montagne réagi et égalisé le concours grâce à un peu de Verdu juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, concluant le duel sur le score de 1-1.

Le technicien de la Sants, Tito Lossio, a donné accès au champ à Gabaldon, Bérenger, Lucéa, Béjarano et Subias pour remplacer Favio Osorio, Abdul, Eric Ruiz, Michu Oui tours, tandis que de la part du montagne, Ramon Calderé remplacé Castillejo, Navarrais, Soriano Oui Martin pour Brian, Montagnes, Marc Garcia Oui Bidari garcia.

Au cours de la réunion de 90 minutes, un total de trois cartes ont été montrées. Par le Sants l’arbitre sanctionné de jaune pour Bérenger, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Nou Barris, il a réprimandé Josué et avec du rouge à Josué (2 jaunes).

En ce moment, le Sants il reste 41 points et montagne avec 16 points.

Fiche techniqueSants :Pau Llasera, David Cura, Domingo, Cristian, Torres (Subias, min.69), Torrentbo, Eric Ruiz (Lucea, min.58), Abdul (Berenguer, min.46), Favio Osorio (Gabaldon, min.46), Vila et Michu (Bejarano, min.69)Highlander :Segovia, Joshua, Alex Alba, Hayek, Montes (Navarro, min.56), Vergara, Verdú, Marc García (Soriano, min.65), Brian (Castillejo, min.47), Ruiz et Bidari García (Martin, min. 65)Stade:Football Camp de l’EnergieButs:Vila (1-0, min. 51) et Verdú (1-1, min. 89)