“Montecarlo m’a mis à ma place et à Barcelone j’ai une autre chance”

20/04/2021 à 15:36 CEST

.

Raphael Nadal, numéro 3 du classement mondial, se rend à l’Open de Barcelone Banc Sabadell à la recherche d ‘”une autre opportunité”, après avoir chuté de manière inattendue en quarts de finale du Monte Carlo Masters 1000 contre le Russe Andrey Rublev.

“Monte Carlo, aujourd’hui, est passé et il n’y a plus besoin d’y penser. Les défaites, même si elles ne sont ni agréables ni positives, mettent tout le monde à sa place, et ma place est celle que le tournoi de Montercarlo m’a donnée. “, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse avant ses débuts dans le tournoi.

Face à Rublev, qui sera également en compétition cette semaine sur les pistes du RCT Barcelona-1899, Nadal Il a expliqué qu’il avait joué “un jeu étrange, au-delà de la défaite, qui peut arriver contre un grand joueur comme lui”.

“Pendant le match, j’ai fait des choses qui n’allaient pas et c’était un peu surprenant, parce que je m’étais senti bien à l’entraînement”, a-t-il déclaré.

Désormais, le Baléare arrive au tournoi prêt à tourner la page pour remporter son douzième titre dans la capitale catalane. “Nous sommes déjà à Barcelone, je me sens bien, heureux de pouvoir rejouer ici après n’avoir pas pu le faire l’année dernière (le tournoi a été suspendu en raison de la pandémie), et j’espère être prêt à participer à le niveau dont j’ai besoin », dit-il.

Et est-ce que Nadal Il a rappelé que l’année dernière, il a concouru “très peu”, que “le retour à la compétition est toujours compliqué” et que la seule chose qu’il peut faire est de continuer son processus, dans un mois “important” pour qu’il arrive également. que possible à Roland Garros.

Lors de sa première à Barcelone, Nadal le biélorusse sera mesuré Ilya Ivashka, numéro 111 du classement ATP. “C’est un rival de la phase précédente, donc il a déjà joué quelques matchs ici, et il vient aussi de bien jouer à Marbella (il a atteint les quarts de finale)”, at-il analysé.