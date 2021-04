Montée du tourisme de bien-être dans le Maharashtra

Le tourisme de bien-être est aujourd’hui une facette très recherchée du tourisme.

Par le Dr Rekha Chaudhari,

Avec un accent renouvelé sur le bien-être holistique, la nutrition et le rajeunissement, à la suite de la pandémie, l’accent est davantage mis sur le tourisme de bien-être. L’Inde, en tant que plaque tournante des courants de médecine holistique tels que l’Ayurveda, l’homéopathie, la naturopathie et la médecine tibétaine, a tout à gagner avec cette tendance. Les voyageurs internationaux ayant à l’esprit le bien-être (ou la santé) recherchent des services basés sur les traditions locales et les atouts naturels.

Le tourisme de bien-être est aujourd’hui une facette très recherchée du tourisme. Les touristes intègrent de plus en plus et consciemment les aspects de santé dans leurs itinéraires de voyage et explorent les méthodes traditionnelles de bien-être. Le positionnement géographique de l’Inde étant le berceau de l’Ayurveda et du yoga, associé à ses richesses naturelles et ses attributs culturels, la rend idéale pour profiter de ces tendances. Ces dotations et attributs seront extrêmement bénéfiques dans les aspirations de l’Inde à exploiter une chaîne de valeur du tourisme de bien-être durable profondément enracinée dans les communautés et les traditions locales. Le tourisme de bien-être est donc un secteur avec beaucoup de potentiel – de la création d’emplois aux communautés locales à l’instauration de la prospérité régionale et collective. De plus, l’intérêt croissant pour la prévention et la redécouverte des qualités curatives naturelles de la nature et des traditions soutient le développement intégré du bien-être et du tourisme médical.

Compte tenu des tendances clés dans les approches de soins de santé intégratives, le Maharashtra a plusieurs options et avantages compétitifs comme le pouvoir de la nature, le pouvoir de l’Ayurveda, le pouvoir du yoga et la science ancienne ont été largement utilisés et la guérison traditionnelle est pratiquée depuis longtemps dans l’État.

Le Maharashtra a des ressources, une tradition et des opportunités. Il peut développer des approches fructueuses pour commercialiser ses offres de bien-être en mettant en valeur le concept de base du bien-être.

Le tourisme holistique est basé sur des traitements et thérapies alternatives et complémentaires de santé et de guérison visant à équilibrer le corps, l’esprit et l’esprit. Cela implique des activités comme le yoga et la méditation, la visite des centres ayurvédiques; visite de jardins de plantes médicinales, observation du mode de vie des zones tribales, alimentation traditionnelle saine, recherche et bien d’autres. Les lieux historiques comme les grottes d’Ajanta, qui constituent d’anciens monastères, sont de parfaits lieux de culte du bien-être et peuvent apporter une énorme contribution au tourisme de bien-être dans le Maharashtra.

Le tourisme spirituel se concentre sur la recherche de sens supérieur, de transcendance et de connexion à soi-même et à l’univers. Cela peut impliquer des visites de sites spirituels, des histoires de mythologie indienne, des temples, des centres de recherche, des visites d’ashram, des paysages ou des retraites, et bien d’autres. Le Maharashtra a de nombreux lieux spirituels qui sont bien équipés d’installations.

Les communautés tribales entretiennent des relations symbiotiques avec la nature et suivent des modes de vie traditionnels qui améliorent la santé et le bien-être. Des endroits comme Gadchiroli et Toranmal qui sont dominés par la population tribale devraient être développés pour attirer plus de touristes à la recherche d’un mode de vie enraciné dans la culture de la santé et du bien-être.

Les deux catégories de bien-être ci-dessus peuvent être les fondations pour des offres de tourisme de bien-être compétitives à l’échelle mondiale dans le Maharashtra.

Le Maharashtra doit définir ses propres orientations de bien-être qui placeront l’État dans une position concurrentielle et renforceront sa position dans la région Asie. Les voyageurs à la recherche de holisme, de services et de programmes spirituels sont souvent bien informés. Ils représentent un segment restreint mais dédié qui sont heureux de laisser aller certains aspects de leur voyage (par exemple, le temps de voyage ou le confort) afin de vivre de véritables expériences holistiques ou spirituelles. Cette qualité chez ces voyageurs est d’une importance exceptionnelle pour l’État car ils ne recherchent pas le «luxe» traditionnel et le confort dans leur voyage. Ils recherchent l’authenticité et l’État a certainement cela.

Un cadre solide pour le secteur du tourisme de bien-être doit être établi pour la gouvernance, l’assurance qualité, la réglementation et une promotion bien ciblée. Cela permettra à l’Etat de développer des services de bien-être largement connus et de grande qualité, tout en étant pérennes et en symbiose avec la population locale.

Des efforts considérables devraient être faits pour atteindre les objectifs stratégiques suivants:

Objectif stratégique 1: Développer la coordination entre le tourisme de santé traditionnel et occidental

Cet objectif se concentre sur la coordination et la cohésion du secteur. Les segments du bien-être traditionnel et de la médecine occidentale nécessitent des clusters pour organiser et améliorer la coopération des parties prenantes.

Objectif stratégique 2: Mettre en place un système d’assurance qualité pour le bien-être et les systèmes de santé traditionnels

Le deuxième objectif se concentre sur la réglementation et l’assurance de la qualité par la normalisation, l’octroi de licences d’activités, la reconnaissance de la guérison traditionnelle sur les marchés cibles et la rationalisation des procédures institutionnelles.

Objectif stratégique 3: Développer des informations sur le secteur du tourisme de santé et ses marchés cibles

Le troisième objectif se concentre sur la collecte d’informations supplémentaires sur le secteur grâce à une collecte efficace de statistiques et au partage d’informations sectorielles. L’objectif de la stratégie devrait être d’établir un cadre clair pour guider le développement de l’industrie du bien-être du Maharashtra afin que l’État devienne la destination privilégiée du bien-être. La réalisation de cet objectif ambitieux dépendra de la capacité de l’industrie à mettre en œuvre les activités définies dans cette stratégie, et il est recommandé que les interventions suivantes soient mises en œuvre en priorité pour renforcer le cadre institutionnel régissant le secteur du tourisme de bien-être et ses politiques:

∙ Renforcer les capacités opérationnelles, commerciales et d’innovation des opérateurs du secteur; et

∙ Établir le cadre réglementaire requis pour assurer la qualité des services liés au bien-être.

Ces initiatives immédiates à gain rapide sont nécessaires pour créer une croissance rapide de l’industrie.

La clé pour atteindre ces objectifs sera la coordination des activités, le suivi des progrès et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre. Un «comité consultatif» public-privé pour l’industrie du tourisme de bien-être devrait être créé, opérationnalisé et habilité à s’acquitter de ces tâches.

Le monde regarde plus sérieusement vers l’Inde et des États comme le Maharashtra dans la situation actuelle. C’est à la façon dont l’État optimise cette opportunité en or et élabore un scénario fort pour les voyageurs du tourisme de bien-être.

«Le tourisme de bien-être est une ardoise planifiée, nous avons besoin d’un artiste pour écrire dessus.

(L’auteur est directeur général d’Onelinewellness et ambassadeur mondial du bien-être en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

