Montée en flèche des prix des huiles comestibles: le Centre demande aux États de faire respecter les normes de stockage

Deux jours après avoir publié un avis, le Centre a exhorté vendredi les États à appliquer les normes de divulgation des stocks aux meuniers et aux négociants en vrac d’huiles comestibles afin de vérifier la “thésaurisation” et de vérifier toute nouvelle hausse des prix. Les prix des principales huiles comestibles ont augmenté de l’ordre de 20 à 48 % par rapport aux niveaux d’il y a un an sur les marchés de détail.

Le 8 septembre, le ministère de l’Alimentation de l’Union a écrit aux États que, puisque le pouvoir en vertu de la Loi sur les produits de base essentiels leur a été délégué, ils devraient imposer les normes de divulgation nécessaires car « une soudaine augmentation des prix des huiles/oléagineux comestibles a été observée, ce qui peut être en raison de sa prétendue thésaurisation par les actionnaires.

Le Centre a demandé aux États de divulguer les stocks d’oléagineux et d’huiles comestibles aux meuniers et aux revendeurs afin de vérifier les pratiques déloyales de toute nature et d’apporter de la transparence dans la disponibilité des huiles comestibles, selon le communiqué. Les stockistes et les meuniers devraient également afficher les prix de l’huile comestible sur place, a-t-il déclaré.

Alors que le ministère de l’Agriculture a déclaré que la superficie des oléagineux de Kharif a légèrement diminué de 1,6% à 192,6 lakh d’hectares par rapport au niveau de l’année dernière, l’industrie des huiles comestibles l’a estimée beaucoup plus faible. Par exemple, la Soybean Processors Association, basée à Indore, a fixé la superficie cultivée en soja à 115,5 lakh hectare, tandis que les estimations du gouvernement la situent à 121,7 lakh hectare vendredi. La superficie totale cultivée en soja pendant toute la saison kharif était d’environ 128 lakh d’hectares l’année dernière.

« On ne s’attend pas à une augmentation de la superficie en soja ou en arachide par rapport au niveau actuel, car la fenêtre de semis est déjà terminée. Le soja semé tôt dans le Madhya Pradesh devrait arriver dans 10 jours », a déclaré un responsable de l’industrie. Le gouvernement ne devrait pas se méfier lorsqu’il y a un déficit de production et que toute restriction indésirable ralentira les achats d’oléagineux kharif en octobre, a déclaré le responsable de l’industrie.

« Dans le but de vérifier les pratiques déloyales et d’apporter de la transparence dans la disponibilité des huiles comestibles, le secrétaire à l’Alimentation a rencontré des représentants de l’État. Cette décision devrait apporter un soulagement aux consommateurs sur les prix de l’huile comestible, car les nouvelles normes de divulgation des stocks et une meilleure surveillance dissuaderaient les pratiques déloyales et la thésaurisation », a déclaré le ministère de l’Alimentation dans un communiqué.

Selon les données du gouvernement, les prix moyens de l’huile de palme au détail dans toute l’Inde ont augmenté de 42% pour cent à 133,75 Rs par kg le 9 septembre contre 94,19 Rs par kg il y a un an. De même, le prix de détail de l’huile de soja a augmenté de 47% à 153,42 Rs par kg contre 104,29 Rs par kg, tandis que celui de l’huile de tournesol a augmenté de 48% à 171,09 Rs par kg contre 115,90 Rs par kg au cours de la période ci-dessus. Les prix de l’huile de moutarde sur les marchés de détail ont augmenté de 40 % pour atteindre 176,89 Rs le kg le 9 septembre, contre 126,52 Rs le kg il y a un an. Les taux d’huile d’arachide ont augmenté de 20% à 181,11 Rs par kg contre 150,36 Rs par kg il y a un an.

