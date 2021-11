Montée en puissance des marques D2C : comment les fêtes de fin d’année aident les petits vendeurs à développer leur activité

Cette saison des fêtes verra à coup sûr un nombre croissant de petits vendeurs D2C s’introduire dans l’espace en ligne pour établir leur marque.

Par Saahil Goel

La saison des fêtes en Inde bat son plein, et la ruée vers les fêtes est réelle. Malgré les perturbations à grande échelle de la pandémie au cours des deux dernières années, l’excitation, la joie, les préparatifs chargés et les achats qui caractérisent cette période ne se sont pas estompés ; ils sont simplement passés du domaine physique à l’espace numérique – principalement le commerce électronique et le D2C.

Étant donné que la saison des fêtes est la période la plus lucrative pour les petits, moyens et grands vendeurs pour stimuler les ventes, la nécessité de faire face à la demande croissante devient plus importante. Alors que la lutte pour la base de consommateurs va au-delà des magasins physiques et même des sites Web pour entrer dans les canaux de médias sociaux, voici comment la saison des fêtes aide les petits vendeurs dans l’espace D2C à se développer.

Des systèmes de gestion des stocks renforcés

Étant donné que les modèles de demande sont positifs et que les vendeurs connaissent les articles qui ne manqueront pas de connaître une demande accrue des consommateurs, c’est-à-dire les stocks saisonniers, ils se concentrent principalement sur la séparation des stocks pour une préparation et une livraison des commandes en douceur. Les vendeurs s’assurent que leur système de gestion des stocks est robuste pour mieux gérer les commandes au milieu de la ruée des fêtes. Certains, s’ils en ont les moyens, déploient même plus de main-d’œuvre pour une gestion efficace des stocks afin de réussir les fêtes de fin d’année.

Gestion du service client et engagement accru

Avec des ventes amplifiées, le nombre total de requêtes, de commentaires ou de problèmes des clients est également voué à augmenter, et les vendeurs en sont bien conscients. Pour s’y préparer, les vendeurs veillent à ce que la gestion de la relation client et le service client ne soient pas affectés au milieu de la haute saison des fêtes. Étant donné que la saison des fêtes entraîne une concurrence acharnée accrue de la part des plus gros vendeurs, les vendeurs D2C de petite taille font souvent un effort supplémentaire pour s’assurer que leurs clients sont satisfaits du service, non seulement pour les ventes mais aussi pour les services après-vente tels que les retours, les remplacements et les échanges aussi.

Renforcer la cyberprésence de la marque D2C

À la suite de la pandémie de COVID-19, la numérisation a explosé, les marques de tous les secteurs se précipitant pour établir une présence en ligne, et le scénario n’est pas différent pour les petits vendeurs. Alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les achats en ligne, les vendeurs D2C s’efforcent activement de renforcer la présence en ligne de leur marque, en particulier via des canaux tels que les plateformes de médias sociaux et les marchés, pour atteindre plus de consommateurs et mieux interagir avec eux. Cette saison des fêtes verra à coup sûr un nombre croissant de petits vendeurs D2C s’introduire dans l’espace en ligne pour établir leur marque.

Promotions et remises

Bien que ce soit une période de ventes accrues et que les vendeurs se concentrent sur la conduite des affaires, la saison des fêtes signifie des remises à gogo pour les clients. Les vendeurs proposent une pléthore d’offres intéressantes pour élargir leur clientèle, accroître leur engagement et, en général, tirer le meilleur parti de la période des fêtes. Les offres promotionnelles et les remises se traduiront par une augmentation de l’acquisition et de la satisfaction des affaires et des clients.

Partenariat avec des plateformes logistiques tierces

Bien que ce soit l’occasion idéale pour les petits vendeurs de développer leur entreprise, la ruée vers les commandes festives peut être extrêmement chaotique et chargée. Les petits vendeurs D2C peuvent souvent ne pas disposer de ressources suffisantes pour gérer eux-mêmes les opérations de bout en bout. C’est à ce moment-là qu’ils se tournent vers des fournisseurs tiers de logistique et d’exécution pour une gestion efficace des commandes, des opérations rationalisées et une livraison transparente des expéditions sur le dernier kilomètre.

Les plates-formes de logistique et d’exécution tierces, avec leur large portée de code PIN, un vaste réseau de partenaires de messagerie experts, des opérations technologiques et une approche organisée de l’exécution, permettent aux petits vendeurs de s’assurer que la livraison atteint leurs clients en temps opportun et manière sans tracas à des prix abordables. Les petits vendeurs D2C optent désormais de plus en plus pour l’externalisation de leurs services de logistique et de traitement des commandes pour une saison des fêtes en douceur qui leur permettra de développer leur activité.

En résumé

Les petits vendeurs D2C ont parfois besoin d’un moyen/un tremplin, et la saison des fêtes peut être déterminante pour leur permettre de développer leur activité. Et avec l’aide de plateformes tierces de logistique et de traitement des commandes qui ont rationalisé les opérations de bout en bout et basées sur la technologie, les petits vendeurs peuvent porter leur marque à de plus hauts sommets.

(L’auteur est PDG et co-fondateur de Shiprocket. Les opinions exprimées sont personnelles.)

