Montée en puissance des vaccins: avance de Rs 4500 crore à verser à SII, Bharat Biotech

Le ministère de la Santé débloquera les paiements à SII et Bharat Biotech par l’intermédiaire de son agence d’approvisionnement.

Le Centre débloquera Rs 3000 crore à titre de paiement anticipé au fabricant de vaccins Covid-19 Serum Institute of India (SII) et un autre Rs 1500 crore à Bharat Biotech pour l’approvisionnement en vaccins jusqu’en juillet en modifiant les normes d’achat, a déclaré un responsable du ministère des Finances. Une proposition à cet égard a été lancée par le ministère de la Santé.

Au milieu d’une poussée d’infections à Covid, le paiement anticipé – par opposition aux subventions demandées – vise à permettre aux entreprises d’augmenter la production des vaccins, avant la troisième phase de vaccination à partir du 1er mai, où toute personne de plus de 18 ans peut obtenir le jab.

L’avance de fonds sous forme de crédit fournisseur. Les normes applicables en matière de passation de marchés ont été assouplies en vertu des règles financières générales, car les normes existantes ne permettent pas de telles lignes de crédit sans garantie bancaire.

«Je pense que le ministre des Finances l’a approuvé. Il se présente sous la forme d’une ligne de crédit et sera soutenu par des approvisionnements adéquats en vaccins pour soutenir les marchés publics et le programme de vaccination », a déclaré mardi le ministre de l’Union, Piyush Goyal.

Le ministère de la Santé débloquera les paiements à SII et Bharat Biotech par l’intermédiaire de son agence d’approvisionnement. Actuellement, le gouvernement achète les vaccins – Covishield (SII) et Covaxin (Bharat Biotech) – à un prix fixe de Rs 150 / dose. À ce prix, le Centre pourrait se procurer environ 30 crores de vaccins d’ici juillet contre paiement anticipé aux deux fabricants. C’est une autre question que les fabricants de vaccins ont supplié le gouvernement d’augmenter son prix d’achat ou d’accorder des subventions pour intensifier les productions.

«Au nom de l’industrie des vaccins en Inde, je tiens à remercier et à applaudir Shri @narendramodi Ji, @nsitharaman Ji, pour vos changements décisifs de politique et votre aide financière rapide qui aideront à la production et à la distribution de vaccins en Inde,» Adar Poonawalla, PDG de SII a tweeté mardi.

Le gouvernement a annoncé lundi un programme de vaccination Covid-19 «libéralisé et accéléré» à compter du 1er mai, dans le cadre duquel toutes les personnes âgées de plus de 18 ans pourront être vaccinées. En outre, les fabricants de vaccins ont été autorisés à libérer jusqu’à 50% des fournitures directement aux gouvernements des États et sur le marché libre à des prix pré-déclarés, une mesure qui augmenterait la disponibilité des agents prophylactiques pour la population.

Pour la vaccination contre Covid-19, le budget de l’exercice 22 a prévu une provision de Rs 35 000 crore pour couvrir 50 crore personnes (Rs 700 / personne pour deux doses, y compris le coût du vaccin de Rs 400-500). Mais les prix actuels fixés par le Centre sont encore plus bas à Rs 500 / personne pour deux doses. En fonction du déploiement de la vaccination, un modèle de financement sera élaboré entre le Centre et les États et des dispositions seront prises en conséquence. Si les prix sont révisés à la hausse, la provision budgétaire devra peut-être être augmentée dans une certaine mesure ou les États pourront être invités à payer une partie de la facture de vaccination.

