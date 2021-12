Monter dans l’échelle de l’entreprise: le Bayern Munich a un nouveau directeur technique et vice-président du sport business

Après que Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness aient quitté des postes avec une influence directe, le Bayern Munich a connu de nombreuses reconstructions internes.

Nous avons vu quelques visages familiers promus et avons obtenu un plus grand rôle dans la prise de décision du club. Et aujourd’hui, le Bayern Munich a annoncé sur son site officiel que l’ancien chef du recrutement, Marco Neppe, deviendrait le nouveau directeur technique du club.

Outre Neppe, le Dr Michael Gerlinger a été nommé nouveau vice-président des affaires sportives et des compétitions. Il a auparavant occupé le poste de directeur des ressources humaines, des relations juridiques et institutionnelles.

ℹ️ Le FC Bayern a nommé Marco Neppe au poste de directeur technique dans le cadre de sa restructuration. Le Dr Michael Gerlinger a également été nommé vice-président des affaires sportives et des compétitions. – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 8 décembre 2021

Le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a déclaré : « Marco Neppe et Michael Gerlinger font un travail précieux pour le FC Bayern depuis de nombreuses années. Tous deux pourront apporter leur expertise encore mieux à l’avenir dans leurs postes nouvellement créés. L’expérience, les connaissances et le réseau de Michael sont d’une grande importance pour le FC Bayern, à la fois dans les domaines du travail associatif au niveau international et dans les questions économiques et sportives. Marco se verra confier encore plus de responsabilités dans son domaine en tant que directeur technique. Il a mérité cela grâce à son travail, ses compétences et son développement au cours des dernières années. »

En ce qui concerne Neppe, il travaillera à la planification de l’équipe, ainsi qu’aux tâches administratives liées à l’équipe première masculine. Il continuera à travailler pour le scoutisme, mais bénéficiera d’un soutien plus étendu qu’auparavant dans toutes les questions stratégiques.

Gerlinger deviendra l’un des principaux contacts du Bayern avec les associations internationales, telles que l’ECA, la FIFA et l’UEFA. Il prendra également en charge certains domaines d’activité nouvellement définis dans l’organisation des espaces commerciaux du sport.