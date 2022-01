La chanson qui a été considérée par beaucoup comme un hymne officieux du festival de Woodstock a atterri sur les côtes britanniques le 1er janvier 1969. Chaleur en conserve‘s « Remonter le pays » était déjà devenu une suite mémorable à leur premier tube « On The Road Again » en Amérique, et était en route vers un sommet n ° 11 là-bas, lorsqu’il a fait ses débuts dans les charts britanniques.

Présentant une fois de plus la voix principale distinctive et inhabituelle d’Al « Blind Owl » Wilson, le nouveau single a souligné la passion de Canned Heat pour l’histoire du blues en étant très clairement basé sur l’enregistrement de 1928 d’Henry Thomas « Bull Doze Blues ». Même la mélodie saisissante de ce disque, jouée à la plume (semblable à la flûte de Pan), a été recréée à la flûte pour la version rock. En effet, le groupe avait tiré son nom d’un autre disque gravé la même année, « Canned Heat Blues » de Tommy Johnson.

Boogie transatlantique

Au Royaume-Uni, le groupe de Los Angeles avait déjà noué des liens avec un public avide de blues des temps modernes, non seulement avec le succès n°8 de « On The Road Again » en septembre 1968, mais aussi avec Boogie With Canned Heat. L’album l’a précédé dans les charts, puis a atteint un sommet n ° 5 en octobre.

« Going Up The Country » est entré dans les listes britanniques sur le premier graphique de 1969 au n ° 45, et trois semaines plus tard, il est passé au n ° 22. Après avoir faibli pendant deux semaines, il a de nouveau atteint un sommet n ° 19. L’été suivant, Canned Heat a semblé capturer l’essence même de Woodstock lorsqu’ils l’ont interprété dans leur set au célèbre festival.

Le plus gros succès de Canned Heat, « Let’s Work Together », suivrait au Royaume-Uni au début de 1970. Mais au moment où il est entré dans les charts américains, neuf mois plus tard, Wilson n’était malheureusement plus là, décédé après un surdose de drogue en septembre de la même année.

