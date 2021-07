Monter le Tourmalet de chez soi : cet appareil lève ou abaisse la roue avant pour simuler des pentes et des descentes | Vie

in

Une nouvelle avancée dans le domaine des vélos d’appartement. Plus besoin de rouler sur des routes virtuelles plates…

Avec Élite Rizer tu peux faire quoi n’importe quel vélo d’appartement peut monter des collines et descendre des descentes raides cela changera complètement votre routine d’entraînement… si vous l’osez…

Elite est une marque italienne qui fabrique des produits liés au cyclisme, notamment des systèmes d’entraînement, des bouteilles d’eau, des systèmes de transport de vélos, etc.

Élite Rizer propose un mécanisme qui relever ou abaisser la roue avant du vélo d’appartement. Vous pouvez le voir en fonctionnement dans cette vidéo :

Grâce à ce système, il est possible grimper des pentes de 20 % ou descendre des pentes de 10 % avec votre vélo stationnaire, ajoutant une couche supplémentaire de réalisme, et également un défi.

En plus de lever et d’abaisser le vélo, Elite Rizer se caractérise par la direction intégrée innovante qui vous permet de déplacer le guidon pour tourner dans les courbes, avec la même liberté de mouvement que sur un vrai vélo.

Non seulement cela aide à améliorer le confort musculaire des épaules et des jambes : le système de direction de Rizer vous aide à essayer de nouvelles positions tout en préparant vos sorties et à travailler tous vos muscles comme si vous pédaliez réellement vos sorties préférées.

Il est compatible avec tous les vélos, y compris les modèles équipés d’un axe traversant de 12 mm et de freins à disque. Il a inclus des adaptateurs QR, 12x100mm, 15x100mm et 15x110mm.

Il est également compatible avec de nombreuses applications de formation virtuelle, si vous possédez un home trainer Elite, comme les modèles Direto XR (-T), Suito (-T), Tuo.

Vous pourrez charger le profil de votre col de montagne préféré, et Rizer montera et descendra le vélo et ajustera la force du rouleau pour cloner l’orographie du col.

Élite Rizer vient d’être mis en vente sur leur site internet, et a un prix d’environ 1200 euros.

Ce n’est pas bon marché, mais vous devez garder à l’esprit qu’il est axé sur la formation professionnelle et la simulation réaliste du cyclisme sur route.