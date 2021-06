Monterey Pop Festival : la quintessence de l’été de l’amour

Le premier vrai festival de rock américain a eu lieu à Mount Tamalpais en Californie le week-end du 10 au 11 juin 1967. Présenté comme le Fantasy Faire And Magic Mountain Music Festival, il comportait un mélange éclectique d’artistes allant de Jefferson Airplane, Les portes, Country Joe & The Fish et The Byrds à Dionne Warwick et Fumée Robinson. 15 000 personnes se sont présentées à ce qui était un événement à but non lucratif qui ne coûtait que 2 $ pour participer, tous les bénéfices étant reversés à une garderie à proximité.

Mais alors que la Fantasy Faire était la première, le Monterey Pop Festival est celui dont tout le monde se souvient, avec une programmation qui ressemble à un who’s who de la musique pop. Otis Redding a eu sa première exposition à un public rock et d’autres sur le projet de loi inclus Les mamans et les papas, Jimi Hendrix, L’OMS, Janis Joplin et Ravi Shankar. DA Pennebaker a tout capturé sur film, ce qui a énormément contribué à renforcer sa réputation (et son mythe). C’était l’épicentre même de l’été de l’amour.

Tenu au parc des expositions du comté de Monterey, du 16 au 18 juin 1967, le Monterey Pop Festival a attiré environ 200 000 personnes. C’était le premier grand festival de rock en Amérique. L’événement était organisé par Lou Adler, John Phillips de Les mamans et les papas, et Derek Taylor, l’ancien publiciste des Beatles. Leur ambition était de créer un événement multiculturel, multinational et multi-genre. C’était vraiment une « première » et cela peut être considéré comme le premier événement de « l’été de l’amour » ; un endroit où tout semblait fonctionner et sur lequel peu de mal n’a jamais été écrit.

En particulier, Monterey a aidé à lancer la carrière de nombreux artistes, les catapultant de l’obscurité locale ou relative au premier plan de la conscience américaine et mondiale. Aujourd’hui, il est facile d’oublier qu’avant le Monterey Pop Festival, Jimi Hendrix n’a pas eu un record de succès en Amérique. C’était la même chose pour les Who. Au moment du festival, le groupe n’avait réussi qu’à obtenir un record dans le Billboard Top 20 et un seul de leurs quatre succès mineurs avait dépassé le numéro 51. De même, Otis Redding n’était pas très connu du public blanc. Tout cela a semblé changer dans le sillage du festival. De la même manière, Brian Jones des Rolling Stones, qui, selon les rapports, portait «un manteau lamé doré époustouflant orné de perles, de croix gammées en cristal et de dentelle, ressemblait à une sorte de roi officieux du festival». Jones, pour sa part, a dit ceci : « C’est vraiment une grande scène ici. Tous les enfants sont si gentils. Les gens sont si polis et viennent me parler et disent qu’ils aiment la façon dont je suis habillé.

D’autres qui ont joué à Monterey comprenaient Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, Chaleur en conserve, Al Kooper, The Paul Butterfield Blues Band, Service de messagerie Quicksilver, Hugh Masekela, Les Byrds, Booker T & les MG, The Blues Project, Grateful Dead, Buffalo Springfield, The Electric Flag et The Association.

L’attention de la presse du monde entier, et en particulier de la presse musicale, a alerté les fans de ce qui se passait, mais ce n’est qu’à la fin de 1968 que les gens ont pu voir le documentaire réalisé par DA Pennebaker. Pour la plupart des gens, c’était la première fois qu’ils voyaient Jimi Hendrix mettre le feu à sa Stratocaster. Le film était un gros problème, mais il n’a pas eu le même effet que le film de Woodstock. Les grandes entreprises n’avaient pas encore saisi le potentiel de gagner de l’argent d’un «groupe de hippies». Quelques années plus tard, à peu près tout serait différent.

