Lil Nas X a accumulé des millions de streams – comme prévu – mais, plus important encore, il a également collecté des dizaines de milliers de dollars pour diverses œuvres caritatives avec la sortie de son premier album.

Le très attendu “Montero” est sorti vendredi, mais le battage médiatique pour le projet a commencé des semaines auparavant lorsque Nas X a annoncé la liste des chansons de l’album. Cependant, en annonçant les chansons, il a également associé à chaque morceau une œuvre caritative importante pour lui.

mon équipe et moi avons mis en place un « registre des bébés » pour de nombreux organismes de bienfaisance si vous souhaitez faire un don.

Un représentant de Bros in Convo – un organisme de bienfaisance de Floride qui aide les hommes noirs homosexuels, bisexuels et homosexuels – nous dit que vendredi soir, il a reçu 33 140 $ de dons grâce à l’album. L’association était liée à la chanson “C’est ce que je veux”.

Transinclusive Group – un organisme de bienfaisance national qui fournit une assistance aux personnes transgenres/non-conformes – nous dit qu’ils ont obtenu 5 000 $ grâce à la promotion du single “Montero (Call Me By Your Name)”.

Les organisations CH-PIER et Compassionate Atlanta, des groupes qui travaillent pour aider les membres de la communauté LGBTQ, créer des espaces sûrs et éduquer le public sur des questions comme le VIH, nous disent qu’ils ont reçu près de 1 000 $ au total grâce à la collecte de fonds pour l’album.

CH-PIER et Compassionate Atlanta ont été promus à travers les singles “Dead Right Now” et “The Art of Realization”, respectueusement.

“Montero” a reçu une tonne d’éloges lors de sa sortie, et c’est vraiment incroyable de voir les causes qu’il a aidées également.