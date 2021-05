Monterrey accueille Mazatlán lors de la dernière journée de match

05/01/2021

Allumé à 04h30 CEST

Dimanche prochain à 04:06 se jouera le match de la dernière journée de la Liga MX de Clausura, dans lequel nous verrons le Monterrey et à Mazatlan dans le Stade Bbva.

le Monterrey arrive à la dix-septième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir été battu 2-1 lors du match précédent contre Tigres UANL. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 16 matchs joués à ce jour.

Pour sa part, Mazatlan a réussi à vaincre le Lion 4-3 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Michael Rangel Oui Giovanni Augusto, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Monterrey. À ce jour, sur les 16 matchs joués par le Mazatlan en Liga MX de Clausura, il en a remporté six.

En référence aux résultats en tant que local, le Monterrey Il a réalisé un bilan de quatre victoires, deux défaites et deux nuls en huit matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Aux sorties, le Mazatlan a un bilan de deux victoires et cinq défaites en sept matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le Stade Bbva et les résultats sont huit victoires, quatre défaites et sept nuls en faveur de la Monterrey. De même, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Liga MX de Clausura. La dernière confrontation entre les Monterrey et le Mazatlan Ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un score de 1-2 pour les locaux.