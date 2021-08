Monterrey accueille Pachuca lors de la quatrième journée

in

14/08/2021

04:45 CEST

Le Monterrey joue ce dimanche à 4:06 son quatrième match de la Ligue d’Ouverture MX contre le Pachuca dans le Stade Bbva.

Le Monterrey Il affronte la quatrième journée du tournoi avec l’illusion de récupérer sa position après avoir réalisé un match nul contre lui Mazatlán à son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura.

Du côté des visiteurs, le Pachuca a subi une défaite contre le Atlas Guadalajara lors du dernier match (0-1), il cherchera donc une victoire contre le Monterrey pour fixer le cap dans la compétition. À ce jour, sur les trois matchs que le Pachuca en Liga MX de Apertura, l’un d’eux a gagné.

En tant que local, le Monterrey il a gagné une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Pachuca n’a pas réussi à gagner lors de leur seul rendez-vous loin de chez eux.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le Stade Bbva et les résultats sont cinq défaites et cinq nuls en faveur de la Monterrey. La dernière rencontre qu’ils ont jouée ensemble dans ce tournoi remonte à avril 2021 et s’est terminée sur un score de 0-1 pour les visiteurs.