Monterrey ajoute trois points supplémentaires contre Toluca (2-0)

23/09/2021

Le à 04:31 CEST

Les Monterrey a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Toluca ce jeudi dans le Stade Bbva. Les Monterrey Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Tigres de l’UANL. Quant à l’équipe visiteuse, le Toluca gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Amérique dans son stade et le Pachuca à l’extérieur, 3-1 et 1-2 respectivement et cumule trois victoires d’affilée dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Toluca s’est placée en deuxième position après la fin du duel, tandis que le Monterrey est troisième.

Le match a commencé de manière positive pour lui Monterrey, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jésus gallardo, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

En deuxième mi-temps, l’équipe de Monterrey a marqué un but qui s’est distancié au tableau d’affichage avec un but de Gabriel Funes Mori à 73 minutes. Finalement, le match s’est terminé sur un 2-0 à la lumière.

L’entraîneur de la Monterrey a donné accès à Maximiliano Meza, Arturo González, Duvan Vergara et Ange Zapata pour José Alvarado, Joël Campbell, Jésus gallardo et Carlos Rodriguez, Pendant ce temps, il Toluca a donné le feu vert à Kevin Castañeda, Jorge Torres Nilo, Michel Estrada, Diego Chavez et Diégo, qui est venu remplacer Antonio Ríos, Haret ortega, Ian González Nieto, Braian samudio et Jorge Alejandro Rodriguez.

L’arbitre a réprimandé Esteban Andrada et Sébastien Vegas par le Monterrey déjà Antonio Ríos, Haret ortega, Kevin Castañeda, Diego Chavez, Raul López et Felipe Pardo par l’équipe de Toluco.

Après avoir surmonté le match, le Monterrey classé troisième au classement avec 17 points à la fin du match, tandis que Toluca il était deuxième avec 20 points.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matchs dans la Ligue d’Ouverture MX : le Toluca tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Querétaro dans son fief, tandis que le Monterrey jouera contre lui FC Juárez à domicile.