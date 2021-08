Monterrey et Chivas Guadalajara se partagent les points dans un match vierge (0-0)

22/08/2021

Le à 07:00 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Bbva et qui a affronté le Monterrey et à Chivas Guadalajara conclu avec une égalité à zéro entre les deux prétendants. Les Monterrey Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Croix Bleue. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Chivas Guadalajara il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Lion. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en cinquième position, tandis que la Chivas Guadalajara il est resté à la douzième place à la fin du duel.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Monterrey de Javier Aguirre soulagé Edson gutierrez, Joël Campbell, José Alvarado et Matias Kranevitter pour Duvan Vergara, Arturo González, Gabriel Funes Mori et Carlos Rodriguez, tandis que le technicien du Chivas Guadalajara, Victor vucetich, a ordonné l’entrée de José Godinez, Image de balise Manuel Mayorga, Carlos Cisneros, Uriel Antuna et Fernando Beltran fournir Ange Zaldivar, Miguel Ponce, Jésus Angulo, Isaac Brizuela et Jésus Molina.

Au cours des 90 minutes du match, un total de cinq cartes ont été vues. Les Monterrey a dû faire face à la sanction de César Montes avec un carton jaune et l’expulsion de César Montes d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Miguel Ponce, Ange Zaldivar et José Godinez.

Avec ce résultat, le Monterrey obtient 10 points et le Chivas Guadalajara avec six points.

Le lendemain de la Liga MX de Apertura, le Monterrey jouera contre lui Tijuana loin de chez eux, tandis que le Chivas Guadalajara affrontera à domicile contre Necaxa.