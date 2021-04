Monterrey gagne 2-0 à San Luis et prend les trois points

04/04/2021 à 07:15 CEST

le San Luis n’a pas réussi à l’emporter sur Monterrey, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Bbva Bancomer. le Monterrey est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Croix Bleue. Du côté des visiteurs, le San Luis il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Pumas UNAM. Avec cette défaite, l’équipe de Potosí a été placée en seizième position après la fin du match, tandis que le Monterrey est troisième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Monterrey, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Maximiliano Meza à 74 minutes. L’équipe locale a de nouveau marqué, se distanciant grâce à un but de Gabriel Funes Mori peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, terminant le match avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Monterrey a donné accès à Vincent Janssen, Matias Kranevitter et José Alvarado pour Aviles Hurtado, Arturo Gonzalez et Maximiliano Meza, Pendant ce temps, il San Luis a donné accès à Berterame allemand et Lucas passerini pour Pablo Barrera et Juan Castro.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, l’un d’eux au Monterrey (Gabriel Funes Mori) et quatre à San Luis (Dionicio Escalante, Image de balise Ramiro Gonzalez, Juan Izquierdo et Federico Acevedo).

Après avoir surmonté le match, le Monterrey classé troisième dans le tableau de la ligue avec 22 points à la fin du match, tandis que San Luis il a été placé à la seizième place avec 12 points.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront loin de chez eux. le Monterrey fera face au Toluca Pendant ce temps, il San Luis le fera contre lui FC Juarez.