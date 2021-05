Monterrey héberge Santos Laguna

16/05/2021

Activé à 01:15 CEST

le Monterrey reçoit ce lundi à 1h00 la visite du Les saints dans le Stade Bbva lors de son deuxième match en Liga MX de Clausura.

le Monterrey affronte avec un esprit renforcé le match de la deuxième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté à domicile par un score de 1-0 à Mazatlan dans le Stade Bbva, avec un peu de Vincent Janssen.

Pour sa part, Santos Laguna a récolté un nul nul contre le Puebla, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Bbva et le bilan est de 16 victoires, une défaite et 10 nuls en faveur de la Monterrey. À son tour, l’équipe locale a une séquence de neuf matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Les saints. La dernière confrontation entre les Monterrey et le Les saints Cette compétition a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur de la Les saints.

À ce jour, entre le Monterrey et le Santos Laguna il y a une différence de deux points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 28 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 26 points et occupent la cinquième position de la compétition.