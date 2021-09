Monterrey prend trois points après avoir battu Tigres UANL 2-0

20/09/2021

Le à 07h30 CEST

Les Monterrey a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Tigres de l’UANL ce lundi dans le Stade Bbva. Les Monterrey a affronté le match en voulant surpasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Atlas Guadalajara par un score de 2-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le Tigres de l’UANL a récolté une égalité à double sens contre le Lion, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Monterrey est dixième, tandis que la Tigres de l’UANL Il est cinquième après la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a débuté la lumière avec un but de Arturo González à la 15e minute, terminant la première période sur le score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Monterrey, qui met plus de terre entre les deux avec un peu de Matias Kranevitter dans la foulée, dans les années 90, terminant ainsi le match sur le résultat de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Monterrey a donné accès à Matias Kranevitter, Joël Campbell et Hector Moreno pour Celso ortiz, Duvan Vergara et Arturo González, Pendant ce temps, il Tigres de l’UANL a donné accès à Nicolas Lopez, Juan José Purata, Carlos Gonzalès et Raymundo Fulgencio pour Juan Vigon, Carlos Salcedo, Rafael Carioca et Florian Thauvin.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont un au Monterrey (Esteban Andrada) et trois à Tigres de l’UANL (Carlos Salcedo, Juan José Purata et André Pierre Gignac).

Avec cette victoire, le Monterrey parvient à monter à 11 points et reste en mesure d’accéder à la phase suivante de la compétition, tandis que le Tigres de l’UANL reste avec 13 points.

Le lendemain le Monterrey sera mesuré avec le Lagune de Santos, tandis que l’équipe Nicolaita jouera son match contre le Pumas UNAM.