Monterrey profite de la seconde mi-temps pour battre Santos Laguna (1-2)

27/09/2021

Le à 04:30 CEST

Les Monterrey a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Saints ce lundi dans le Stade Tsm Corona. Les Lagune de Santos Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Puebla. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Monterrey a remporté le Toluca dans son stade par 2-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Tigres de l’UANL par 2-0.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie du duel a commencé de manière positive pour lui Monterrey, qui a débuté son tableau de bord avec un peu de Arturo González quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la minute 48. Mais plus tard, le Lagune de Santos a obtenu l’égalité grâce à un penalty de Brian Lozano à la 76e minute. L’équipe visiteuse a pris l’avantage grâce à un but de Duvan Vergara juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Lagune de Santos a donné accès à Alain Cervantès, Juan Otero, Ignacio Jeraldino, Ronaldo prieto et Jésus Ocejo pour Jonathan Diaz, Jordan Carrillo, Brian Lozano, Alessio Da Cruz et Diego Valdès, Pendant ce temps, il Monterrey a donné accès à José Alvarado et Duvan Vergara pour Arturo González et Sébastien Vegas.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Brian Lozano et Doria, de l’équipe locale et trois pour Esteban Andrada, Hector Moreno et Maximiliano Meza, de l’équipe visiteuse.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe du lagon affrontera les Pumas UNAM et, pour sa part, le Monterrey le fera contre lui FC Juárez.