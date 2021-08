Monterrey reçoit Chivas Guadalajara dans son fief

in

21/08/2021

Le à 05:30 CEST

Le Chivas Guadalajara visite ce dimanche pour Stade Bbva se mesurer avec Monterrey dans sa sixième manche de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 4:36.

Le Monterrey Il affronte la sixième journée du tournoi avec l’envie de venir à bout de sa position après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre les Croix Bleue. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour en Opening League MX, avec une séquence de huit buts pour et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Chivas Guadalajara il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Lion, alors il cherchera à triompher du Monterrey pour fixer le cap du tournoi. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Liga MX de Apertura, le Chivas Guadalajara l’un d’eux a gagné avec un chiffre de cinq buts pour et sept contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Monterrey il a gagné deux fois et a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Chivas Guadalajara ils ont gagné une fois et fait match nul une fois dans leurs deux matchs auxquels ils ont joué jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de MonterreyEn fait, les chiffres montrent neuf défaites et quatre nuls pour les hôtes. La dernière fois qu’ils ont affronté le Monterrey et le Chivas Guadalajara Dans cette compétition, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que le Monterrey ils devancent l’équipe visiteuse avec quatre points d’avance. L’équipe de Javier Aguirre Il entre dans le match en quatrième position et avec neuf points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en douzième position avec cinq points.