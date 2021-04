Monterrey reçoit Pachuca dans son fief

18/04/2021 à 04:30 CEST

Lundi prochain à 04h06 se jouera le match de la quinzième journée de la Ligue MX Clausura, dans laquelle nous verrons la victoire à Monterrey et à Pachuca dans le Stade Bbva Bancomer.

le Monterrey à la recherche d’une nouvelle victoire ce quinzième jour après avoir remporté leurs deux derniers matchs 1-2 et 2-0, le premier contre lui Toluca hors de son champ et le second contre lui San Luis en tant que local. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 13 matchs disputés à ce jour.

Pour sa part, le Pachuca a subi une défaite à la Puebla dans le dernier match (1-3), pour qu’une victoire contre le Monterrey cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, le Pachuca il avait gagné dans trois des 14 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison.

En référence à la performance locale, le Monterrey Ils ont réalisé des statistiques de quatre victoires et deux nuls en six matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’ils jouent dans leur stade. Dans le rôle de visiteur, le Pachuca Il a un bilan d’une victoire, trois défaites et trois nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Monterrey pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Bbva Bancomer, en fait, les chiffres montrent quatre défaites et cinq nuls en faveur de la Monterrey. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée, battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils ont joué au Monterrey et le Pachuca dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.