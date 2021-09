Monterrey reçoit Toluca

22/09/2021 à 02:30 CEST

Jeudi prochain à 02h06 se jouera le match de la onzième journée de la MX Opening League, qui affrontera les Monterrey et à Toluca dans le Stade Bbva.

Les Monterrey entend ajouter une victoire dans la compétition après s’être imposé dans son stade par le score de 2-0 à Tigres de l’UANL dans le Stade Bbva, avec des objectifs de Matias Kranevitter et Arturo González. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des neuf matchs disputés à ce jour, avec 13 buts pour et huit contre.

Du côté des visiteurs, le Toluca a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Amérique en tant que local et le Pachuca hors de son terrain, respectivement 3-1 et 1-2, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Monterrey. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté six avec un bilan de 17 buts pour et 11 contre.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Monterrey a un bilan de trois victoires et deux nuls en cinq matchs joués dans son domaine, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Toluca, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade Bbva. Dans le rôle de visiteur, le Toluca a un bilan de trois victoires, une défaite et un match nul en cinq matchs qu’il a joués jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Monterrey pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de MonterreyEn fait, les chiffres montrent 11 victoires, trois défaites et huit nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Liga MX de Apertura. La dernière fois qu’ils ont joué le Monterrey et le Toluca dans la compétition c’était en avril 2021 et le match s’est terminé par un 1-2 pour les locaux.

Actuellement, entre Monterrey et le Toluca il y a une différence de six points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 14 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en deuxième position avec 20 points.