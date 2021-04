Montevideo City progresse en Amérique du Sud

15/04/2021 à 04h58 CEST

. / Montevideo

le Couple de la ville de Montevideo battre ce mercredi à Phoenix par 0-2 et ils se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe d’Amérique du Sud dans laquelle ils affronteront l’Argentin Independiente, le Brésilien Bahia et le Bolivien Guabirá. De cette façon, l’équipe uruguayenne a imité leur frère anglais, Manchester City, qui a battu le Borussia Dortmund en Allemagne à quelques heures et s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, complétant ainsi une belle journée pour les équipes du City Football Group.

Dans le parc Alfredo Víctor Viera, sachant qu’un but en tant que visiteur le conduirait vers la phase de groupes, l’équipe citoyenne est sortie pour attaquer dès le début du match. Avec leurs ailiers avancés et Santiago Rodríguez au centre, ceux menés par Pablo Marini ont utilisé toutes les voies possibles pour se rapprocher du but défendu par le Panaméen Luis Mejía. A 19 minutes, une bonne manœuvre d’Andrew Teuten sur la gauche et un échec de la défense Fénix au moment de faire sortir le ballon de la surface lui ont permis de Gustavo del Prete capturer une balle et effectuer un tir puissant qui est devenu le premier but du jeu.

Avec le 0-1 en faveur, Montevideo City a continué d’attaquer et a pu obtenir le deuxième à plusieurs reprises, bien qu’avec le passage des minutes, son intensité ait diminué. Vers la fin de la première partie, le Phoenix a égalé les actions et s’est approché à plusieurs reprises. Cependant, ceux dirigés par Juan Ramón Carrasco n’ont pas été bien définis et n’ont pas réussi à mettre le gardien Gastón Guruceaga en difficulté.

Au début de la seconde mi-temps, les locaux sont définitivement allés à l’attaque avec un système qui comptait jusqu’à six footballeurs offensifs et qui les a amenés à prendre divers risques à l’arrière. À environ 60 minutes, un triple arrêt impressionnant de Guruceaga, qui a fait ses débuts dans le but de Montevideo City mercredi, a noyé Brian Olivera.

Avec 15 minutes restantes dans le jeu, le visiteur s’est retrouvé avec dix footballeurs en raison de l’expulsion de Santiago Scotto, une situation qui a permis au Phoenix d’avancer davantage sur le terrain opposé. Cependant, celui qui a trouvé le but était Montevideo City après une contre-attaque lancée par Sebastián Guerrero qui a culminé le jeune homme. Franco Catalozzi après une nouvelle passe décisive de Teuten. Ainsi, le match s’est terminé 0-2 en faveur de ceux menés par Marini, qui accueillera Bahia à Montevideo le 21 avril.