Montez en voyage d’urgence! Réservations multiples de clients réguliers depuis la deuxième vague: Gaurav Aggarwal, PDG et fondateur, Savaari Car Rentals

Pour donner la priorité à la sécurité des clients, toutes les voitures Savaari sont équipées d’un désinfectant.

Avec la deuxième vague de COVID-19, les voyages d’urgence sont désormais à la hausse! Alors que de nombreux États mettent en œuvre des verrouillages pour freiner la propagation du coronavirus, voyager dans un État lui-même est devenu difficile. Notamment, les directives de voyage en Inde sont spécifiques à chaque État et changent fréquemment et avec l’ambiguïté entourant les e-pass, Savaari Car Rentals a synchronisé ses équipes de support client avec les dernières directives de délivrance de laissez-passer par État. Ces équipes aident non seulement les clients avec les informations légitimes liées au pass, mais aussi les manipulent et les assistent tout au long du processus jusqu’à ce qu’ils en obtiennent une.

Selon Gaurav Aggarwal, PDG et fondateur de Savaari Car Rentals, «des directives strictes de verrouillage ont conduit à la fermeture des transports publics pour les déplacements locaux dans de nombreux États. Les gens optent plutôt pour la location de voitures à la demi-journée afin de se rendre aux centres de vaccination. Non seulement ces taxis garantissent des trajets en toute sécurité dans un espace dédié, mais ils éliminent également le besoin de réserver un deuxième trajet pour rentrer chez eux, minimisant ainsi le risque d’exposition à travers deux véhicules différents. Par conséquent, les locations horaires locales de Savaari ont enregistré un pic. »

Dans cette conversation avec Financial Express Online, le PDG et fondateur de Savaari Car Rentals partage que si les “ voyages d’urgence ” font désormais partie de la vie des gens, une reprise complète des voyages ne peut être attendue que d’ici septembre, car un pourcentage énorme de la population devrait le faire. être inoculé avec au moins la première dose du vaccin.

Il souligne en outre que Savaari a reçu plusieurs réservations de clients réguliers depuis le début de la deuxième vague de covid. Pour donner la priorité à la sécurité des clients, toutes les voitures Savaari sont équipées d’un désinfectant. Les clients sont également encouragés à porter leur propre drap de lit à placer sur le siège pour plus de sécurité.

«En fait, le nombre est énorme de 35%, réaffirmant ainsi la confiance des clients dans les services de Savaari en ces temps difficiles. Notre Net Promoter Score (NPS) pour le mois d’avril est un chiffre élevé dans le secteur à 68% avec un taux de réalisation presque parfait de 99,77%, ce qui indique les commentaires positifs des clients et la confiance dans les précautions covid supérieures de Savaari », informe Gaurav Aggarwal.

Vous avez mentionné que Savaari Car Rentals a connu une augmentation de 35% du service aller simple depuis le début de la deuxième vague de COVID-19. Dites-nous en plus sur les itinéraires populaires.

L’augmentation des voyages d’urgence / essentiels a conduit à un pic dans les services de location de voitures à sens unique et à l’heure à Savaari. La majorité de nos réservations actuelles sont centrées sur les voyages dans les hôpitaux et les centres de vaccination.

Pour assurer un trajet fluide, sûr et aseptisé pour les personnes dans le besoin, Savaari a introduit des services aller simple abordables sur 15 itinéraires lakh dans le pays.

Compte tenu de la demande et des frais d’ambulance à la hausse, les habitants des villes de niveau III optent pour des taxis interurbains pour transporter les patients atteints de coronavirus vers les villes voisines de métro / de niveau II dans l’espoir de meilleurs établissements de santé [e.g. Bhilwara – Jaipur, Nanded – Pune and Kollegal – Bangalore].

La pénurie de vaccins dans les villes métropolitaines encourage les gens à se rendre dans les petites villes voisines pour se faire vacciner. En conséquence, les réservations pour des itinéraires comme Bangalore-Kunigal, Delhi-Ghaziabad et Chennai-Tiruvallur ont connu une augmentation.

Quelles mesures spécifiques prenez-vous pour vous assurer que vous transportez des personnes en toute sécurité et qu’en est-il des procédures e-pass?

Un pack de contenu riche et à jour est fourni et envoyé aux clients avec les derniers avis gouvernementaux, des protocoles clairs et des mesures de sécurité qui ont été mis en place.

Savaari a sensibilisé ses chauffeurs partenaires aux directives de précaution émises par l’OMS.

Les taxis de Savaari sont désinfectés et aérés soigneusement avant et après chaque voyage. En tant que pratique d’hygiène personnelle, les conducteurs portent des masques faciaux, se désinfectent régulièrement les mains et s’éloignent autant que possible des clients. Chaque voiture est équipée d’une bouteille de désinfectant à l’usage du client.

Il y a plusieurs nuances que les conducteurs ont été formés pour réduire davantage la transmissibilité – Ils s’assurent qu’ils sont les points de contact uniques pour ouvrir les portes pour les passagers, et ils s’assurent qu’ils ne manipulent pas ou ne chargent pas les bagages des passagers.

Côté client, en plus du masque facial obligatoire, Savaari leur conseille également de porter un drap de lit à placer sur le siège et les décourage de s’asseoir sur le siège avant pour maintenir une distance sociale.

De plus, Savaari a documenté les directives epass par état pour tous les clients et l’équipe du centre d’appels sur le site officiel, mettant à jour chaque jour les dernières informations sur le terrain reçues de son équipe des opérations régionales à travers l’Inde.

Armés des informations les plus authentiques sur les restrictions de voyage et les directives pour tous les États, ils ont établi une expertise et ont été entièrement équipés pour faciliter les voyages interurbains de leurs clients.

Quelle est la chose la plus importante à emporter du point de vue d’un voyage en toute sécurité?

Le point le plus important à retenir est que nous avons été très transparents dans la qualité de notre service avec nos clients et très agiles pour informer nos chauffeurs et nos clients de l’évolution des situations au cours de cette pandémie. Cette agilité a permis à toutes les parties prenantes clés de procéder à des ajustements modestes mais percutants dans leur mode de fonctionnement.

Dans quelle mesure votre personnel est-il sensibilisé aux aspects critiques de la sécurité des déplacements et quelle quantité de formation est déjà intégrée?

Malgré la peur de contracter le virus qui est imminente, les gens doivent sortir de chez eux pour des déplacements essentiels / d’urgence. Dans ces circonstances, l’avantage inhérent de l’espace dédié et de la connectivité porte-à-porte a conduit la location de voitures à devenir le mode de transport le plus sûr.

L’équipe Savaari reconnaît et apprécie pleinement la responsabilité qui nous a été confiée.

Nous veillons également à ce que notre équipe d’assistance et nos chauffeurs soient bien informés des dernières directives en matière de déplacements sur la route.

Nos chauffeurs sont formés à différents modes de mesures de sécurité et d’hygiène personnelle comme le lavage fréquent des mains, le port de masques en tout temps lors du transport des clients, la pratique de la distanciation sociale, etc.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.