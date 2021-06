Montez Fisker au sommet alors que le constructeur automobile étend le jeu final sans émissions

in

Il existe de nombreuses entreprises de véhicules électriques dans lesquelles investir. Cependant, Fisker (NYSE :RSF) se démarque de la concurrence avec une vision audacieuse et créative – et pour la plupart, les détenteurs d’actions FSR sont parfaitement d’accord avec cela.

D’une part, les véhicules de Fisker ont une allure futuriste, contrairement aux voitures typiques que vous voyez sur la route aujourd’hui. De plus, Fisker se consacre à la construction de véhicules extrêmement respectueux de l’environnement.

La société a terminé le premier trimestre de 2021 sans dette et avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 985,4 millions de dollars. Fisker doit donc être suffisamment capitalisé pour poursuivre ses objectifs ambitieux.

L’un de ces objectifs, semble-t-il, est de révolutionner l’industrie automobile – et de fournir un transport tout électrique à des endroits auxquels vous ne vous attendez pas.

Stock FSR en un coup d’œil

Revenons en arrière jusqu’en juillet 2020, lorsqu’il y avait une société écran appelée Spartan Energy Acquisition. La société était cotée sous le symbole SPAQ et le cours de l’action était proche de 10 $.

Le 13 juillet de la même année, Spartan Energy Acquisition a annoncé sa fusion avec Fisker. En conséquence, le cours de l’action a rapidement grimpé au-dessus de 16 $.

Avance rapide jusqu’en octobre, lorsque Fisker a clôturé le regroupement d’entreprises avec Spartan Energy Acquisition.

Le stock de FSR a commencé à s’effondrer après cela. Un moment d’évasion s’est produit en février 2021, lorsque le cours de l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 31,96 $.

Cependant, ce rallye était insoutenable et le cours de l’action a chuté à 10 $ à la mi-mai.

Pourtant, il semble que le marché n’ait pas abandonné Fisker, car le cours de son action se redresse. Au 21 juin, l’action FSR se négociait au-dessus de 17 $ ; les niveaux clés à surveiller seront de 22,50 $, suivis de 25 $.

Recharger et progresser

Le premier trimestre 2021 de Fisker n’était pas vraiment riche en jalons de revenus.

Cependant, l’entreprise a fait des progrès avec son véhicule phare, l’Océan :

Passé à la phase d’exécution Ocean ; Augmentation des dépenses dans divers domaines, y compris l’ingénierie de produits, ainsi que l’ingénierie et l’outillage des fournisseurs ; Jalon d’ingénierie océanique terminé à temps en mars ; et a permis le démarrage d’un outillage de production à long terme, des premières constructions de prototypes et un approvisionnement significatif de fournisseurs de production en série.

Fisker a également réalisé un plan complet de test, de validation, de certification et d’homologation.

Cela devrait renforcer la confiance des parties prenantes dans la possibilité d’effectuer des livraisons de véhicules aux États-Unis et en Europe au quatrième trimestre 2022.

Et en parlant de livraisons de véhicules, Fisker a récemment annoncé son intention de s’associer à Groupe Mekonomen pour la livraison, l’entretien et la gestion de flotte au Danemark, en Norvège et en Suède.

En outre, Fisker a confirmé que les livraisons du SUV Ocean devraient commencer au Danemark, en Norvège et en Suède au quatrième trimestre 2022.

Ces régions seront parmi les premiers marchés européens à lancer pour l’océan, selon le président-directeur général de Fisker, Henrik Fisker.

Croisière vers la neutralité climatique

Comme je l’ai mentionné plus tôt, Fisker fait partie des constructeurs de véhicules électriques les plus ambitieux lorsqu’il s’agit de rendre ses voitures aussi écologiques que possible.

Ainsi, dans le cadre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Fisker, l’entreprise vise à produire un véhicule climatiquement neutre d’ici 2027.

Entre autres choses, Fisker entend y parvenir en développant des produits sans émissions avec des fournisseurs de produits finis et en maximisant l’utilisation du transport ferroviaire et électrique.

Fisker chercherait également à réduire la combustion et l’intensité énergétique dans le processus de recyclage. De plus, Fisker a l’intention de s’approvisionner en matériaux recyclés et en composants remanufacturés.

Le PDG de l’entreprise a clairement indiqué que Fisker privilégierait les partenaires qui se sont engagés à atteindre la neutralité climatique :

« Nous avons déjà déployé des équipes interentreprises axées sur l’approvisionnement en matériaux positifs pour le climat et en composants critiques tels que l’aluminium, l’acier, l’électronique et les batteries lithium-ion auprès d’entreprises ayant des engagements neutres en carbone.

Les investisseurs ambitieux peuvent en toute confiance chasser les actions FSR du lot

Comme vous pouvez le voir, Fisker est une entreprise inhabituelle. Pourtant, ce n’est pas une mauvaise chose du tout.

Le stock FSR est le mieux adapté aux personnes ayant un esprit ouvert et un esprit ambitieux. Si cela vous décrit, consultez Fisker alors que l’entreprise progresse vers la production – et un avenir sans émissions.

