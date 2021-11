Montez Shiba Inu sur le dos des baleines crypto à gros revenus

Cela a été appelé une pièce de monnaie et un simple clone de Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Dernièrement, cependant, l’altcoin sur le thème du chien Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) s’est vraiment imposé. En effet, Shiba Inu a généré plus de buzz que Dogecoin et de nombreuses autres crypto-monnaies.

Source : Wollertz / Shutterstock

Il est étonnant de considérer qu’un jeton de plaisanterie apparent puisse prendre de l’importance si rapidement. Clairement, la blague est sur les sceptiques, qui regrettent probablement maintenant leur pessimisme.

Cependant, il existe toujours au moins un gestionnaire de fonds spéculatif bien connu qui critique Shiba Inu. Son argument vaut la peine d’être examiné, même si nous n’avons pas à être d’accord avec lui.

De plus, les propriétaires de la pièce ne sont pas tous de petits commerçants. En effet, vous pourriez être surpris de découvrir qui contrôle une grande partie de l’action des prix et de savoir que cela pourrait avoir un impact sur vos décisions de trading.

Analyser le prix du Shiba Inu

Étonnamment, Shiba Inu a récemment dépassé Dogecoin pour devenir la neuvième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Certaines personnes pourraient appeler cet événement le « flipping ». Ne soyez pas surpris, cependant, si Shiba Inu et Dogecoin se retournent pendant un moment alors que les deux jetons se disputent la suprématie.

Une chose est sûre : Shina Inu a été volatile ces derniers temps. Après s’être négociée à seulement 0,000007 $ fin septembre, la pièce a bondi à 0,00003 $ début octobre.

Vous devrez peut-être ajuster vos yeux à tous ces zéros. Croyez-moi, cependant, quand je vous dis qu’un passage de 0,000007 $ à 0,00003 $ représente un gain énorme.

Et à partir de là, cela ne fait que devenir plus sauvage. Fin octobre, la pièce a été catapultée à 0,00009 $. Cependant, les propriétaires de la pièce ne devraient pas être complaisants, car les altcoins peuvent descendre aussi rapidement qu’ils montent.

Certaines personnes ont appris cette leçon à leurs dépens, alors que Shiba Inu est tombé à 0,00005 $ début novembre.

Qu’est-ce qui a causé ce plongeon soudain ? Nous ne pouvons que spéculer, mais comme nous le verrons, il est possible que ce chien soit contrôlé par quelques baleines.

Est-ce inutile ?

Si vous ne connaissez pas le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Burry, je vous recommande de regarder le film The Big Short.

Burry et son pari contre le marché immobilier américain en 2008 ont été présentés dans ce film fascinant. Bien sûr, ce pari s’est avéré être une décision très intelligente.

Maintenant, Burry émet un avertissement différent – ​​et certains détenteurs d’altcoins pourraient ne pas beaucoup aimer son point de vue. Pourtant, nous devrions au moins considérer l’argument de Burry. Après tout, il a fait un bon choix en 2008, n’est-ce pas ?

Apparemment, son problème avec Shiba Inu est qu’il existe plus d’un quadrillion de pièces. Soit dit en passant, c’est 1 000 milliards de milliards. Ou, pour citer Burry, « Un quadrillion de jours équivaut à 2,7 billions d’années, ou tout le temps, depuis le début de l’univers, multiplié par 71 000. »

Burry a écrit cela dans un tweet qui a depuis été supprimé. Il a également écrit : « En d’autres termes, inutile » en référence à Shiba Inu et à son offre abondante.

Faisons un peu d’observation des baleines

Bien que l’inquiétude de Burry puisse avoir du poids, gardez à l’esprit que l’offre énorme de la pièce est plus un problème à long terme, donc Shiba Inu pourrait encore se rallier en 2021 et 2022. Une question plus urgente à court terme est la baisse rapide du prix de la pièce, qui a eu lieu début novembre.

Il est difficile de savoir avec certitude ce qui a causé ce plongeon. Pourtant, il a été rapporté que plus de 40 000 milliards de pièces ont été déplacées du portefeuille d’un propriétaire de Shibu Inu vers quatre portefeuilles cryptographiques. Apparemment, il a été suggéré (bien que je ne puisse pas le prouver) que cette « baleine » a déjà transformé un investissement de 8 000 $ dans Shiba Inu en environ 5,7 milliards de dollars.

« S’il décidait de vendre ces sacs, SHIB chuterait de -99,99% à zéro. Oof », a tweeté l’analyste financier Jacob Oracle.

De plus, la propriété de Shiba Inu semble être fortement concentrée parmi les baleines à gros revenus, car les dix premiers d’entre eux posséderaient près de 72% de la pièce.

Voir grand, échanger petit

Vous devez donc maintenant décider d’agir sur la base de ces informations présumées, dont certaines sont difficiles à vérifier. Une approche consiste à surveiller les grandes transactions de « bloc » de Shiba Inu.

Si vous voyez des rapports d’achats ou de ventes de milliers de milliards de jetons, cela pourrait être un signal pour placer votre propre commerce à petite échelle. Vous nageriez avec les baleines, pour ainsi dire. Et avec cette stratégie, les ménés peuvent aussi gagner de l’argent.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.