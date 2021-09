Montijo et Panadería Pulido ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

19/09/2021 à 13h00 CEST

Les Montijo et le Boulangerie polie ils ont égalé à zéro dans le jeu joué ce dimanche. Les Montijo est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à San Fernando. Du côté de l’équipe visiteuse, le Boulangerie polie a récolté une égalité à double sens contre le Las Palmas à., ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est classée en septième position, tandis que la Boulangerie polie il est resté à la treizième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie à la fois le Montijo et le Boulangerie polie ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Montijo, Juan Marrero, a donné accès au champ à Acquah, des trous, Edouard calin, Richard et Montemayor remplacement Tache, Gattas, José-Angel, Acquah et des trous, tandis que de la part du Boulangerie polie, Juan Carlos Socorro remplacé Arisay, Raul et Gabri pour Romarin, Aday Lopez et José Uday.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes à Montijo (Gattas, Tache, Gnôle, des trous et Montemayor), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

En ce moment, le Montijo il reste quatre points et le Boulangerie polie avec un côlon.

Le lendemain le Montijo sera mesuré avec le Courrier de livraison, tandis que l’équipe de Veguero jouera son match contre le Ceuta.

Fiche techniqueMontijo :Fedotov, Javi Chino, Gabri, Razvan Ochirosii, Chechu, Julio Rodao, José Angel (Eduard Calin, min.60), Gattas (Hoyos, min.60), Manchón (Acquah, min.46), Matute et SégovieBoulangerie polie :Alex Guanche, Oliver, Silva, Kilian, Emilio, Pitu Viera, Godoy, Felipe, Romero (Arisay, min.60), Aday López (Raúl, min.71) et José Uday (Gabri, min.76)Stade:–Buts:0-0