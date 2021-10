Montilivi comme remède aux maux de Gérone

15/10/2021 à 18:51 CEST

Marc Brugues

Tension, nervosité, angoisse, pression et ambiance des grandes occasions dans les tribunes. Le jeu de demain rassemble de nombreux ingrédients de la finale, mais ce n’est pas encore le cas.

Gérone a un besoin urgent de points et tout ce qui ne gagnera pas demain à Huesca à Montilivi reviendrait à devenir encore plus boueux dans la zone de relégation. Les de Michel Ils recherchent un tournant sous la forme d’une victoire solvable qui permet à l’équipe de respirer. Ils viennent de perdre, et avec de mauvais sentiments à Lugo (1-0) et à domicile contre Almería (1-2) dans un 0 sur 6 qui l’a laissé à nouveau dans le puits.

Touchez réagir et Michel il est clair qu’il va devoir « changer les choses & rdquor;. En ce sens, la baisse de Pol lozano et la probabilité de Terrats, blessé, pourrait pousser le technicien à modifier le dessin. Michel récupère à Le crâne, mais est en attente Stuani, avec une gêne au niveau des cervicales.

Compositions probables :

Gérone : Juan Carlos, Calavera, Jairo, Bueno, Juanpe, Aleix Garcia, Kebé, Sarmiento, Bustos, Borja García et Baena.

Huesca : Andrés Fernández, Buffarini, Miguel, Miquel, Pulido, Mosquera, Nwakali, Mikel Rico, Ferreiro, Escriche et Pitta.

Arbitre : Moreno Aragón (Andalous). VAR : Vicandi Garrido (Basco)

Stade Montilivi. 16:00