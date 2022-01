Montilivi est un vrai fort

01/10/2022 à 21:57 CET

Carles Rosell

Depuis le 16 octobre dernier, en route vers trois mois, que Gérone ne perd pas à la maison. Le 1-3 contre Huesca a laissé place à une séquence extraordinaire à Montilivi, qui est devenu l’un des arguments convaincants d’une équipe qui lève les yeux. A l’exception d’un nul contre Saragosse (1-1), à domicile a pu enchaîner jusqu’à 6 victoires consécutives, y compris la Ligue et aussi un match nul en Coupe.

A été envoyé sans relâche à Alcorcón (3-1), Carthagène (2-0), Leganés (3-0), Burgos (3-1), Osasuna (1-0) et Fuenlabrada (2-1). Le bilan est très positif, auquel s’ajoutent 14 buts pour et seulement 3 contre. À l’heure actuelle, Gérone est le septième meilleur local de la deuxième division, avec 23 points dans leur peloton : 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

L’année dernière, ils ont également remporté 6 matchs d’affilée au stade. Il y en avait même 7, en comptant un affrontement en play-off contre Almería (3-0). Séquence avec Francisco Rodríguez sur le banc, qui a conduit l’équipe à ajouter 40 points sur 93 dans leur fief.

Le record dans le football professionnel, cependant, la saison des promotions arrivait (16/17). A cette occasion, et avec Pablo Machín comme entraîneur, Gérone a remporté jusqu’à huit victoires.