Montoya : Quelqu’un comme Norris pourrait être le faiseur de rois

Séparé de deux points avec un tiers de la saison à jouer, Juan Pablo Montoya pense que ce pourrait être quelqu’un d’extérieur à Mercedes ou Red Bull qui couronne le champion de cette année.

Le championnat de cette année a vu une bataille passionnante pour le titre mondial que beaucoup prédisent qu’il ne sera décidé qu’au dernier drapeau à damier de la saison à Abu Dhabi.

Alors que Lewis Hamilton détenait l’avantage du début, Max Verstappen prenait l’avantage à Monaco avant de se constituer un avantage de 32 points. Des chutes consécutives ont permis à Hamilton de reprendre la tête, qu’il a ensuite perdue, et l’a maintenant à nouveau grâce à sa 100e victoire en course dans le GP de Russie.

La victoire de Hamilton à Sotchi était une pièce maîtresse de la stratégie de Mercedes, qui a insisté pour que son pilote s’arrête lorsque le leader de la course Lando Norris est resté à l’écart alors que la pluie tombait sur le circuit. Hamilton a remporté la victoire tandis qu’une décision tout aussi opportune de Red Bull a vu Verstappen terminer P2.

Ce sont des appels stratégiques rapides et décisifs qui, selon Montoya, pourraient à nouveau faire basculer le pendule d’une manière ou d’une autre, d’autant plus que ni Sergio Perez ni Valtteri Bottas ne sont capables de faire grand-chose pour aider leurs coéquipiers.

Tant et si bien qu’un contre un et à égalité, Montoya estime que ce sera « quelqu’un comme Lando » qui décidera finalement du champion du monde de cette année.

“Je pense que Red Bull a la voiture légèrement plus rapide pour le moment”, a-t-il déclaré dans une interview avec Motorsport.tv.

« La question est de savoir comment ils gèrent la pression, comment ils vont passer les appels et comment tout va fonctionner.

«Pour le moment, vous devez reconnaître que Lewis et Max sont à un niveau différent des autres.

“Je pense que Sergio et Valtteri ont un peu de mal avec les voitures et en tant que sport d’équipe, ce qui rend les choses difficiles en termes de stratégie et de choses comme ça.

“Cela va se résumer à ces deux-là et à une course où quelqu’un comme Lando prend des points.”

L’ancien pilote de F1 a été impressionné par le week-end du Grand Prix de Russie de Norris, même s’il s’est soldé par un chagrin pour le pilote McLaren.

Norris a remporté la pole position et menait la course avant que la pluie ne commence à tomber et il a décidé de rester quelques tours trop longtemps. Il a terminé P7.

“Il a prouvé qu’il pouvait le faire, c’est la chose la plus importante”, a déclaré Montoya. « C’est aussi ce qu’il peut emporter avec lui dans un sens positif, à savoir qu’il peut le faire.

‘C’est à peu près ce qui m’est arrivé quand Jos [Verstappen] m’a écrasé au Brésil. Tout le monde pensait que j’étais énervé, mais j’étais en fait très heureux. j’avais dépassé Michael [Schumacher], je menais un grand prix. Dans ma tête, je me disais “Je peux faire ça, je peux vraiment faire ça”.

“Dès que vous commencez à croire en vous de cette façon et à croire que vous pouvez le faire, alors cela devient relativement facile.”

Il ressent à la fois le pilote et l’équipe McLaren, affirmant que le résultat de dimanche était dû au fait que ni l’un ni l’autre n’était habitué à avoir à faire ce genre d’appels avec la pression sur une victoire de course sur leurs épaules.

« Si vous n’êtes pas toujours là et que vous êtes sous pression, les erreurs viendront. Il faut du temps. Il faut un certain temps pour s’assurer que vous faites les bons choix », a-t-il déclaré.

“Normalement, vous voyez aussi les gars qui gagnent faire des erreurs. Ce n’est pas facile. Je ne pense pas que quiconque puisse être blâmé pour ce qui s’est passé là-bas.