Montoya s’associe à Arrow McLaren pour l’offre Indy 500

Juan Pablo Montoya rejoindra Arrow McLaren dans le but de compléter un triplé de victoires à Indianapolis 500, a confirmé l’équipe IndyCar aujourd’hui.

Montoya, vainqueur au Brickyard en 2000 et 2015, a conduit pour Arrow McLaren lors de l’Indy 500 de l’année dernière, terminant neuvième.

« Juan Pablo est une institution dans le sport automobile, avec deux victoires à Indianapolis 500 et une impressionnante carrière en Formule 1 avec plusieurs victoires pour McLaren », a déclaré le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, dans un communiqué.

« Il ajoute de l’expérience qui profite vraiment à notre équipe, nous donnant un autre pilote avec le potentiel de gagner à chaque fois qu’il monte dans la voiture. »

Le Colombien de 46 ans est l’un des pilotes de course automobile les plus expérimentés et les plus polyvalents ayant remporté des courses en Formule 1, IndyCar et NASCAR.

Montoya rejoindra ses coéquipiers à temps plein Pato O’Ward et Felix Rosenqvist

Il est également à une victoire de compléter la «Triple Crown of Motorsport» composée de victoires au Grand Prix de Monaco, ou titre mondial de F1, à Indianapolis 500 et aux 24 Heures du Mans.

Montoya a remporté le Grand Prix de Monaco 2003 et s’il a remporté les 24 Heures de Daytona à trois reprises, il n’a pas répété ce succès au Mans.

Le Colombien était une figure populaire lors de son passage en Formule 1, marquant 30 podiums, sept fois vainqueur en 94 départs. Il a conduit pour Williams et McLaren lors de son passage dans l’élite

Montoya rejoindra les pilotes à temps plein d’Arrow McLaren Pato O’Ward et Felix Rosenqvist pour deux courses, le Grand Prix d’Indianapolis sur le parcours routier de l’Indianapolis Motor Speedway le 13 mai et l’Indy 500 le 29 mai.

« Je suis ravi de retourner à Indianapolis avec Arrow McLaren SP et Mission, pour participer à nouveau à une course qui occupe une place spéciale dans mon cœur – l’Indianapolis 500 », a déclaré Montoya.

« Je pense que nous avons une vraie chance de concourir en tête du peloton et de nous battre pour la victoire. » (Reportage de Steve Keating)

Bon retour @jpmontoya ! Montoya a participé à la 106e course de l’#Indy500 présentée par @GainbridgeLife avec @ArrowMcLarenSP. Le gagnant 2 fois peut-il devenir un gagnant 3 fois en mai ? Histoire complète : https://t.co/sK5yqvGvWL#INDYCAR | #IsItMayYet pic.twitter.com/vqUWH9aZTM – Indianapolis Motor Speedway (@IMS) 11 janvier 2022