Montpellier accueille le FC Girondins Bordeaux

21/09/2021 à 19:03 CEST

Les Montpellier reçoit ce mercredi à 19h00 la visite du Bordeaux dans le Stade de la Mosson lors de leur septième rencontre en Ligue 1.

Les Montpellier Il affronte la septième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après un nul 1-1 lors de son dernier match contre Troyes. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des six matches disputés à ce jour en Ligue 1 avec un chiffre de 12 buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le FC Girondins Bordeaux Il a remporté la victoire contre le AS Saint Etienne lors de leur dernier match de la compétition (1-2), avec un but de Hwang Ui-Jo, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Montpellier. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de Ligue 1, le FC Girondins Bordeaux l’un d’eux a gagné avec un chiffre de sept buts pour et 13 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Montpellier Il a réalisé un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs disputés dans son domaine, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui FC Girondins Bordeaux, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade de la Mosson. En tant que visiteur, le FC Girondins Bordeaux ils ont gagné une fois, ont été battus une fois et ont fait match nul une fois dans leurs trois matchs disputés, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de MontpellierEn effet, les chiffres font état de huit défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les BordeauxEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier affrontement entre les Montpellier et le Bordeaux Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé sur un résultat de 3-1 en faveur de la Montpellier.

En ce moment, entre le Montpellier et le FC Girondins Bordeaux il y a une différence de trois points dans le classement. L’équipe de Olivier Dall’Oglio il se classe huitième avec huit points sur son tableau de bord. Pour sa part, FC Girondins Bordeaux il compte cinq points et occupe la dix-septième place de la compétition.