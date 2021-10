Montpellier accueille le Racing Strasbourg lors de la 9e journée

in

10/01/2021 à 17:01 CEST

Les Montpellier reçoit ce samedi à 17h00 la visite du Strasbourg dans le Stade de la Mosson lors de son neuvième match en Ligue 1.

Les Montpellier visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le jeu qui correspond au neuvième jour après avoir subi une défaite contre lui Paris Saint-Germain dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des huit matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 15 buts encaissés contre 15 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Course de Strasbourg a subi une défaite contre CSO lilloise dans le dernier match (1-2), il arrive donc au match avec le besoin de regagner la victoire sur le terrain de Montpellier. À ce jour, sur les huit jeux que le Course de Strasbourg En Ligue 1, il en a remporté trois avec un bilan de 12 buts pour et 13 contre.

En tant que local, le Montpellier ils ont gagné deux fois, perdu une fois et fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Course de Strasbourg a un bilan d’une victoire et deux défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Montpellier ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de la Mosson, obtenant ainsi deux défaites et huit nuls en faveur de la Montpellier. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les StrasbourgEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Montpellier et le Strasbourg Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-3 en faveur des locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la Course de Strasbourg. Les Montpellier Il arrive à la rencontre avec neuf points à son casier et occupant la quatorzième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 10 points et occupent la douzième position du tournoi.