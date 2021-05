Montpellier et Brest signent un match nul et vierge (0-0)

16/05/2021 à 23:07 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade de La Mosson et qui a fait face au Montpellier et à Brest il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Montpellier Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté la victoire par 2-3 contre le Course de Strasbourg. Pour sa part, Brest il a été battu 3-2 lors du dernier match contre lequel il a joué OGC Nice. Après le résultat obtenu, l’équipe Montpellerino a été placée en huitième position, tandis que le Brest, pour sa part, est seizième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Montpellier de Michel Der Zakarian soulagé Junior Sambia, Mihailo ristic, Joris Chotard Oui Samy Benchama pour Arnaud Souquet, Teji Savanier, Stephy mavididi Oui Nicolas Cozza, tandis que le technicien du Brest, Oliver Dall’Oglio, a ordonné l’entrée de Irvin Cardona fournir Romain Faivre.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Brest (Steve Mounie, Haris Belkebla Oui Brendan Chardonnet). Dans le jeu, il y avait aussi un carton rouge, ce qui a provoqué l’expulsion de Florent mollet par l’équipe locale.

Avec cette cravate, le Montpellier il a été placé à la huitième position du tableau avec 51 points. Pour sa part, Brest avec ce point, il était en 16e position avec 41 points à la fin du match.

Le lendemain de la Ligue 1 affrontera le Montpellier à domicile contre FC Nantes, Pendant ce temps, il Brest fera face dans son fief devant le Paris S. Germain.

Fiche techniqueMontpellier:Gautier Larsonneur, Julien Faussurier, Brendan Chardonnet, Jean-Kevin Duverne, Romain Perraud, Franck Honorat, Haris Belkebla, Hugo Magnetti, Romain Faivre, Steve Mounie et Gaetan CharbonnierBrest:Dimitry Bertaud, Arnaud Souquet, Vitorino Hilton, Daniel Congre, Nicolas Cozza, Teji Savanier, Damien Le Tallec, Florent Mollet, Stephy Mavididi, Andy Delort et Gaetan LabordeStade:Stade de La MossonButs:0-0