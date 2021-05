Montpellier se rend au stade du FC Nantes pour clôturer le championnat

22/05/2021 à 21:07 CEST

le Nantes reçoit ce dimanche à 21h00 la visite du Montpellier dans le Stade de la Beaujoire lors de leur trente-huitième rencontre en Ligue 1.

le FC Nantes affronte avec un esprit renforcé le match de la trente-huitième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté lors des deux derniers matchs de la compétition contre lui Dijon FCO hors de son terrain (0-4) et contre lui FC Girondins Bordeaux dans leur stade (3-0). De plus, les hôtes ont remporté neuf des 37 matchs disputés jusqu’à présent en Ligue 1, avec une séquence de 46 buts en faveur et 53 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Montpellier a réalisé un nul nul contre le Brest, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 37 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, ils en ont remporté 13 avec 58 buts pour et 61 contre.

En référence à la performance locale, le FC Nantes ils ont réalisé un bilan de trois victoires, sept défaites et huit nuls en 18 matchs à domicile, de sorte qu’ils forment une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Montpellier Ils ont gagné six fois et fait match nul huit fois au cours de leurs 18 matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de la Beaujoire, obtenant en conséquence trois défaites et quatre nuls en faveur de la FC Nantes. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les MontpellierEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match entre Nantes et le Montpellier Cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 11 points. L’équipe de Antoine Kombouaré Il arrive au match en dix-huitième position et avec 40 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 51 points.