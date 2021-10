Montre connectée AQFIT W5 EDGE : atteignez facilement vos objectifs de fitness

Il est exclusivement disponible sur Flipkart à un prix de lancement spécial de Rs 2 499, découvrons ses principales caractéristiques.

Les montres intelligentes peuvent faire beaucoup de choses que votre smartphone ne peut pas faire. Les avantages incluent le suivi de votre fréquence cardiaque, de votre sommeil, de votre activité et de votre niveau de forme physique général. Ils peuvent également être très chers, mais cela ne signifie pas que vous devez dépenser beaucoup d’argent pour en obtenir un bon. Nous avons passé en revue certains des vêtements de poignet à la mode d’AQFIT ces derniers mois, des appareils faciles à porter qui sont conçus pour que les consommateurs adoptent une bonne santé avec une touche technologique. L’offre la plus récente de la société est la montre intelligente W5 EDGE qui, à toutes fins pratiques, évite d’avoir à sortir le téléphone pour plusieurs tâches essentielles et de surveiller l’état de santé quotidien. Il est exclusivement disponible sur Flipkart à un prix de lancement spécial de Rs 2 499, découvrons ses principales caractéristiques.

Le W5 EDGE est livré avec un écran HD IPS de 1,7 pouces avec une haute résolution de 240 x 280. Cela fournit des images claires et des fonctionnalités interactives, ce qui en fait un produit élégant avec un design tendance. L’étui à écran incurvé haut de gamme offre une conception d’affichage multiple pour compléter votre style à chaque occasion. L’utilisateur peut choisir parmi différents cadrans d’affichage de haute qualité pour répondre à ses besoins. La montre est également résistante à l’eau. L’utilisateur peut nager et se doucher avec la montre connectée. Il est renforcé avec la certification IP68 et une étanchéité jusqu’à 5ATM. De plus, la sueur et les éclaboussures d’eau n’endommageront pas la montre.

Comme mentionné précédemment, la montre intelligente W5 EDGE élimine le besoin de sortir le téléphone pour vérifier la météo, les messages, les appels et autres notifications. L’utilisateur peut accéder à toutes les fonctionnalités ci-dessus sur la smartwatch elle-même. Passant aux caractéristiques de santé, après le début de la pandémie de Covid-19, la nécessité de vérifier en permanence les niveaux d’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque s’est intensifiée. Le bracelet AQFIT offre des capacités de suivi de la santé telles que la fréquence cardiaque, le sommeil, l’oxygène dans le sang et le nombre de calories. La meilleure partie est que les paramètres mesurés sont assez précis.

Le W5 EDGE dispose d’un mode multisports ; fondamentalement, il détecte automatiquement les activités intenses telles que le sport, la course à pied et la gymnastique. Là encore, il fournit une lecture précise des activités de l’utilisateur pour évaluer les performances. De plus, la fonction de suivi de la santé des sept derniers jours analyse de manière exhaustive les activités pour déterminer l’état de santé de l’utilisateur. L’analyse comprend la surveillance du sommeil, de la fréquence cardiaque et des mouvements.

La montre intelligente W5 EDGE est dotée de la puce RTL8762c de nouvelle génération de Real Tek. Il y a aussi une connectivité Bluetooth améliorée et une économie d’énergie; sa batterie de 180 mAh dure 8 à 10 jours en utilisation régulière et jusqu’à 10 jours en veille.

Dans l’ensemble, la montre intelligente AQFIT W5 EDGE peut être un bon choix pour son design élégant, ses fonctionnalités riches et ses bonnes performances globales.

Prix ​​public estimé : Rs 2 499

