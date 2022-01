montre connectée Huawei pour seul 59€

El fabricante Huawei se ha converti par méritos propios en uno de los más respetados dentro del mercado de los relojes inteligentes. Ya ha puesto en el mercado varias generaciones de productos que ofrecen un funcionamiento excelente y tienen muy poco que envidiar a nada de lo que ofrece la competence. Ahora mismo, puedes hacerte con el Montre Huawei FIT Nouveau con un descuento spectaculaire.

Este wearable es la versión de un dispositivo que en su momento ya fue todo un éxito de ventas, y que incluye novedades bastante interesantes que le convierten en una compra muy acertada. Un ejemplo entre las virtudes que vas a encontrar en este modelo es que ofrece una excellente compatibilité ya que lo puedes utilizar tanto con dispositivos iOS como los que utilizan el sistema operativo Android mediante una sencilla sincronización por Bluetooth. Aparte, y esto es important, el accesorio del que estamos hablando incluye GPS para que puedas utilizarlo de forma independiente en el día a día.

Otra de las cosas que destacan en el Huawei Watch FIT New es su pantalla. Esta es de 1,64 poulgada utiliza un panel AMOLED de alta calidad, lo que significa que vas a poder visualizar cualquier cosa que se muestre con une excelente precisión (no en vano su densidad de píxeles es de 326 ppp). Por cierto, el acabado de este dispositivo es métallique, lo que le dota de una gran aspecto que le permite competir incluso con el Apple Watch. Y, en lo referente a la correa la que se suministra, esta es de silicona -que se puede cambiar de forma sencilla sui deseas darla un nuevos aspecto al reloj inteligente-.

Un buen compañero al hacer deporte

Esta es una de las funciones que actualmente más se utilizan en este tipo de accesorios, no defrauda in absoluto. Esto se debe a que incluye una grande cantidad de sensores entre los que no faltan un acelerómetro de tres ejes; brujula; y, como no, el elemento que reconoce la actividad hearta. El caso, Es que puedes obtener datos muy precisos hasta 85 modes d’interventiono diferentes entre los que no faltan el salir a correr o montar en bici. Además, para que tu tranquilidad sea absoluta cuando utilizas el Huawei Watch FIT New, este modelo ofrece résistance al agua por lo que no te lo tienes que quitar cuando está lloviendo o si decide darte un baño en la piscina.

Una oferta frutal por este reloj Huawei

Si lo que a leído te resulta interesante, seguro que las ganas de comprar el smartwatch aumentan puedes aprovechar un descuento que llega a nada más y nada menos que el 54% de su precio habituel. Esto así que únicamente tengas que pagar 59 euros para tener en casa el dispositivo sin sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime. Es el precio más bajo de siempre en la mencionada tienda online, y por lo tanto te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad ya que posiblemente mucho tiempo no volverás a verla. Este es el enlace de compra por este wearable que pesa sólo 21 grammes:

Un detalles funcional y que creemos que es muy important conocer tiene que ver con la autonomía que permite el Huawei Watch FIT New. Esta llega a los 10 jours avec tan solo una carga, más que suficiente para que te puedas ir de vacaciones tranquilamente sin tener que preocuparte constantmente por encima el cargador USB que acompaña al reloj inteligente.