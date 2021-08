Montre connectée Portronics Kronos Beta : restez connecté où et quand vous êtes

in

Kronos Beta est un tracker d’activité pour les calories, les pas et la distance.

Les montres intelligentes sont devenues un accessoire indispensable pour les personnes soucieuses de leur santé en ces temps de pandémie. Ceux-ci regroupent tout en un : un chronométreur, un tracker de fitness pour être en meilleure santé, ils vous permettront de recevoir un appel ou un SMS sur votre poignet et, dans certains cas, ils agissent même comme un téléphone, même si votre le téléphone portable n’est nulle part à proximité.

Au cours des derniers mois, Portronics a marqué une incursion agressive dans ce segment à forte croissance, sa nouvelle smartwatch – Kronos Beta – est un ajout à sa gamme existante de smartwatches. Les responsables de l’entreprise informent qu’une population importante a adopté des montres intelligentes, car elles offrent les fonctionnalités essentielles de surveillance de la santé pour les tenir au courant de leur état de santé en temps réel. En plus de cela, il facilite la vie des gens en apportant les informations des téléphones à leurs poignets.

La montre connectée Portronics Kronos Beta est disponible en trois couleurs différentes : noir, gris et rose rose. Il incarne les dernières tendances technologiques et a été conçu avec toutes les fonctions vitales de suivi de la santé en gardant à l’esprit les besoins de remise en forme de ses clients. Par exemple, il dispose d’un écran TFT haute résolution de 1,28 pouce avec des fonctionnalités de cadran rond qui offre une expérience tactile capacitive complète et une interface tactile réactive qui permet à l’utilisateur de prendre le contrôle sans effort.

Kronos Beta est un tracker d’activité pour les calories, les pas et la distance. Il dispose de 10 modes sportifs actifs : course en plein air, marche en extérieur, course en intérieur, marche en intérieur, randonnée, marche pas à pas, vélo en plein air, vélo stationnaire, elliptique et rameur pour vous garder sur la bonne voie. Cette montre Portronics est également un tensiomètre portable sous la forme innovante d’une montre-bracelet.

Kronos Beta a une capacité de stockage de 512 Mo qui permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 300 chansons à l’intérieur. Vous pouvez soit télécharger votre image préférée sur l’application Kronos Beta et l’utiliser comme cadran de montre, soit simplement choisir parmi plus de 100 cadrans de montre personnalisables intégrés. La montre fait un pas important vers la santé cardiaque avec une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, et les utilisateurs peuvent profiter d’une batterie de secours longue durée d’une semaine sur la montre intelligente Kronos Beta.

Vous pouvez recevoir des notifications importantes directement sur la montre, sans avoir besoin de sortir le téléphone à chaque fois. Vous n’avez pas besoin de retirer la montre avant d’entrer en contact avec de l’eau – elle a un indice d’étanchéité IPX68 qui la rend résistante aux dégâts d’eau.

Prix ​​public estimé : Rs 3 999

